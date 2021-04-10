نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم السبت ١٠ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-هل تقتصر مهمة هيل الأربعاء على النصح بعدم تعديل الترسيم جنوباً؟

-مسودة المشمولين بالعقوبات الأوروبية صارت جاهزة، والأسماء دون الصف الاول

-بعد ثمانية أشهر على انفجار المرفأ هل تلزم الاقتصاد شركات التأمين بالتعويض؟

الاهتمام العربي والدولي بلبنان يتعمق يوماً بعد يوم، وزيارات المسؤولين الأجانب إلى العاصمة اللبنانية لا تتوقف، بحسب معلومات صحافية فان وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل سيزور بيروت الأربعاء المقبل، وهي زيارة مهمة جداً في توقيتها وأبعادها، فالوضع اللبناني المعقد أصلاً يزداد تعقيداً، وثمة مشاكل بنيوية خطرة تهدد استمرار الدولة، كما تشكل خطراً على الوجود والكيان، المشكلة الظاهرة والأكثر الحاحاً هي طبعاً مشكلة الحكومة، لكن خلف المشكلة الظاهرة مشاكل أعمق وأكثر خطورة، كالمشكلة الاقتصادية والأزمة المالية وقضية ترسيم الحدود البحرية جنوباً، اضافة إلى النزوح السوري واللجوء الفلسطيني، فأي من هذه المشاكل سيقاربها هيل في زياته المرتقبة إلى لبنان؟ وما نوع المقاربة التي سيقدمها، والأهم هل هو آت لتبليغ رسائل أميركية واضحة في هذه الملفات أو بعضها؟ أم أنه آت لاستطلاع الوضع؟ خصوصاً أنه يعد نفسه لترك منصبه بعدما عيّنت الادارة الأميركية الجديدة بديلة منه.

حتى الآن لا إجابة حاسمة عن هذه الأسئلة الحساسة والدقيقة، علماً أن منطق الأمور يقود إلى الاستنتاج بأن الهدف الأول للزيارة قد يكون الترسيم البحري جنوباً ذاك ان ديفيد هيل هو من ابرز الوجوه في الادارة الأميركية التي اهتمت بهذا الملف عن كثب، فهل هو آت لابلاغ لبنان رسالة فحواها عدم تغيير بنود الاتفاق الاطار الذي توصل اليه الرئيس نبيه بري.

في انتظار الزيارة الأميركية اللافتة كل شيء مجمّد، المساعي الحكومية معلقة فيما الناس معلقون على صليب الغلاء والازمات الاجتماعية الحادة، وفيما المسؤولون يترقبون العقوبات الأوروبية التي قد تفرض على بعضهم. الا يشعر حكامنا والمسؤولون عندنا أنهم أعادونا أعواماً طويلة إلى الوراء، وأنهم بسبب فشلهم غير المحدود اغرقونا من جديد في لعبة الأمم، حيث تتقاذفنا المصالح الكبرى فيما الناس لم تعد تستطيع تأمين متطلباتها الصغرى.