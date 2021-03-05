نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الجمعة 5 آذار 2021

في نشرة اخبار اليوم:

-هل تحترم المنصة الرسمية امباكت الخصوصية وحماية البيانات الشخصية؟

-بين الايجابيات والسلبيات كم تراجع استقدام عاملات المنازل؟

-ما الذي يوقف عجلة الموت بعد ارتفاع نسب الانتحار؟

في العراق عظمة وفي لبنان ازمة، في العراق بابا الاخوة ورسول السلام يعزز ثقافة حوار الاديان وفي لبنان ثقافة الحوار مفقدوة حتى بين ابناء الوطن الواحد وحتى وزراء الحكومة الواحدة. التراجع والتدهور سيدا الساحة عندنا، المنظومة تحكم قبضتها على الوضع وعلى الناس، ما يجعل الامور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، في الاثناء الشارع يغلي والغليان سيتواصل طالما الامور على ما هي عليه، وخطورة ما يحصل في الشارع انه غير محدد التوجه والهدف.

انتفاضة 17 تشرين كان لها عنوان، اما ما يحصل على الارض كل ليلة فغامض وملتبس، ويحمل اكثر من هدف وموجه الى اكثر من عنوان، غليان الشارع تقابله برودة في عملية تشكيل الحكومة، فالفرقاء السياسيون باقون على تعنتهم في ظل الغياب المتكرر والفاضح لرئيس الحكومة المكلف عن مشهد التأليف، توازياً الدولة تعمق فشلها وافلاسها يوما بعد يوم، وقمة الفشل و الافلاس والترهل جاءت في اعلان وزير التربية اليوم الاضراب عن التدريس لمدة اسبوع كامل لان التربية ليست اولوية في لبنان. فهل ما قام به وزير التربية معقول؟! اجمالاً الاضراب يعلن ضد السلطة اما عندنا السلطة تضرب ضد نفسها، فالوزير المجذوب غاضب على وزير الصحة ولم يكن امامه سوى الاضراب لتفجير غضبه، نيالنا بهكذا وزراء وهكذا حكومة وهكذا منظومة، وحرام ما يفعلونه بنا وبك يا لبنان.