نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الثلاثاء ١٣ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-هل قرار هيئة القضايا والتشريع بعدم قانونية تعديل المرسوم ٦٤٣٣ سينهي مفاعيله في الترسيم وماذا يقول القانون؟

-في ذكرى الحرب اللبنانية هل تقود السيطرة الإيرانية على لبنان إلى حرب جديدة؟

-بعد السلع الغذائية المفقودة ومحاولات لتعويضها بأخرى شبيهة فهل من أزمة غذائية تلوح في الأفق؟

رمضان كبير والصوم في لبنان اليوم قسري لا ارادي والمشكلة الكبرى أن يأتي عيد الفطر ولا يتمكن اللبنانيون من أن يفطروا كما يجب، وتتزامن بداية الصوم مع ذكرى الحرب اللبنانية، فمن ١٣ نيسان ١٩٧٥ حتى اليوم، ٤٦ عاماً تماماً مرت على اندلاع الحرب اللبنانية، فأين نحن منها؟ هل انتهت أم أننا نعيش فصلاً اخراً من فصولها؟

لو رصدنا بدقة ما نعيشه حالياً تأكد لنا بشكل أو بآخر أن الحرب لم تنته بعد، المتخاصمون أو المتقاتلون تغيروا، نوعية المعارك اختلفت، ظروف المعارك تبدلت، لكننا بشكل أو بآخر لا نزال في خضم الحرب، ما بدأ في عين الرمانة ظهر ذاك الأحد الأسود، لم ينته فصولاً بعد، في الأعوام الستة والأربعين الفائتة مرّت على لبنان حروب ومعارك كثيرة، فكانت المعارك لبنانية لبنانية ولبنانية فلسطينية ولبنانية سورية ولبنانية إسرائيلية، أما اليوم فالمعركة الدائرة هي بين لبنان ومحمور “الممانعة” ورأس حربته إيران، فمتى تنتهي الحرب وكيف؟ حتى الآن لا أفق لنهايتها، ونحن سنظل وسط معركة مفتوحة، طالما أن إيران لا تزال تحلم بتصدير ما تطلق عليه تسمية الثورة الإسلامية، وطالما أنها لا تزال تعمل على استعادة أمجاد امبراطوريتها الفارسية، عبر الوصول إلى شواطئ البحر المتوسط، هذان الهدفان يتجسدان لبنانياً في “حزب الله” الذي تحوّل قوة عسكرية، أمنية، سياسية، مالية تتحكم في القرار اللبناني، والأخطر أن الحزب يحيد نفسه عن الصراعات الداخلية المستعرة والمحتدمة، وينجح في اظهار نفسه أحياناً كثيرة كأنه الحلّ، فيما هو أساس المشكلة، فلولا عملية شدّ الحبال الأميركية الإيرانية اليوم على خلفية الملف النووي ولولا وجود رغبة إيرانية عميقة بعرقلة تشكيل الحكومة هل كنا بلا حكومة منذ ثمانية أشهر إلى اليوم؟ كذلك لولا سيطرة إيران على القرار اللبناني هل كان وضعنا الاقتصادي بهذا السوء وهل كانت الدول العربية الداعمة الدائمة للبنان تخلّت عن دعمها له؟

بعد ٤٦ عاماً على بدء المعاناة حان لنا أن نقول الحقيقة كما هي، وحان للبلد والناس أن يخرجوا مرة واحدة ونهائية من بوسطة عين الرمانة.