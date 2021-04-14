نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأربعاء ١٤ نيسان ٢٠٢١

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الاداء الرسمي في لبنان مهزلة لا تنتهي، في الصورة الرئاسية والحكومية نحن أمام مشهد يصدق، هناك حكومة مستقيلة لا يريد رئيسها أن يعقد أي اجتماع لها ولو في اطار تصريف الأعمال الضرورية، وهناك من جهة ثانية رئيس حكومة مكلف ليس متحمساً للتشكيل ويفضّل الأسفار الخارجية على حلحلة العقد الداخلية، مع ذلك تأبى الدولة المهترئة الفاشلة إلا أن تخوض أقسى المعارك ودائماً بشعارات كبيرة جداً وجذابة، آخر معركة تخوضها شبه الدولة اللبنانية، معركة تعديل المرسوم المتعلق بالحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، طبعاً المعركة محقة ويجب أن تخاض حتى النفس الأخير، لكنها بالطريقة التي تخاض بها لا يمكن أن تنجح. إن تعديل المراسيم الحكومية بحاجة إلى جلسة حكومية وإلى قرار، فكيف يصدر قرار في ظل عدم وجود حكومة؟ ذاك أن الحكومة المستقيلة لا تريد أن تجتمع فيما الحكومة المنتظرة لا تزال في رحم الغيب، وقد تبقى كذلك حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون.

فيا حضرات المسؤولين كونوا على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقكم قبل أن تفكروا في أي أمر آخر، تخلوا عن حساسيتكم وشهواتكم الصغيرة لتتمكنوا من التفكير بالقضايا الكبيرة، حصنوا البيت اللبناني الذي حوّلتموه بادائكم السيء إلى بيت من زجاج ثم خوضوا ما شئتم من معارك والشعب سيكون وراءكم إذا كانت القضية محقة كتعديل حدود لبنان البحرية، لكن الخوف اليوم أن يؤدي فشلكم واستهتاركم وربما تآمركم إلى فقدان لبنان آخر أمل له باستغلال ثروته النفطية، فهل هذا ما تريدونه؟ أن تضيعوا ثروة المستقبل كما أهدرتم ثروات الماضي وبددتم ثروات الحاضر.

سياسياً لبنان معلّق بين زيارتين، زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية إلى لبنان وزيارة رئيس الحكومة المكلف إلى موسكو، في المحصلة الزيارتان لن تحققا أي نتيجة، فـ هيل يستعد لترك منصبه فيما الرئيس سعد الحريري لا يبذل جهداً كبيراً ليتسلم فعلياً منصبه، ربما لهذا السبب بالذات أصبح قصر بعبدا للحريري أبعد من موسكو ومن روما والفاتيكان.