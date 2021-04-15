نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الخميس ١٥ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-الحياة ستضخ مجدداً في شرايين القطاع التربوي ولا الغاء للشهادات الرسمية.

-البطاقة التمويلية تهدد الموازنة، رفع الدعم يقترب وحزب الله يتوسع.

-لاجئون سوريون يرصدون البضائع المدعومة وينقضون عليها واللبنانيون جائعون، بائسون في وطنهم.

حتى الآن لم يحرز سوى تقدم ضئيل للغاية على صعيد محاربة الفساد ووضع حد للفساد وتحقيق الاصلاح، لكن الأوان لم يفت بعد، هذا ما قاله وكيل الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل بعد زيارته بعبدا، الدبلوماسي الاميركي الذي يزور لبنان للمرة الثالثة بعد اندلاع انتفاضة ١٧ تشرين، أعطى جرعة أمل حين أكد أن لبنان قادر على النهوض من جديد، لكن إلى متى يمكن لهذه الفرصة أن تستمر؟ وإلى أي حد يمكن للمسؤولين عندنا أن يستمروا في اتباع سياسة حافة الهاوية؟

المعطيات المتوافرة تشير إلى أن المسؤولين اللبنانيين لن يغيروا أداءهم، فالطبع عندهم يغلب التطبع، وفسادهم وقلة مسؤوليتهم واستهتارهم بمصالح الناس أقوى من أي أمر آخر، فنظرية تشكيل حكومة بالحسنى أو بالتوافق سقطت، لأن الطرفين الأساسيين المعنيين بالتشكيل أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أعجز من أن يتفقا، وغير قادرين على انتاج تفاهم متكامل يؤدي إلى تأليف حكومة، وعليه نحن أمام ثلاثة سيناريوهات، فإما التوصل إلى تفاهم روسي أميركي أوروبي حول الملف الحكومي، أو حصول حدث دراماتيكي كبير يفرض تأليف حكومة أو ممارسة ضغط على المسؤولين اللبنانيين من خلال فرض عقوبات فرنسية وأوروبية، إضافة إلى عقوبات أميركية جديدة، ما يجعل المسؤولين اللبنانيين أمام أمر واقع حكومي.

أي السيناريوهات الثلاثة هو الأقرب إلى التحقق؟ الحدود متعادلة والاحتمالات متساوية، لكن الخوف الأكبر هو من سيناريو رابع سوداوي بدأ يبشر به بعض المتشائمين، وفيه ان لا حكومة في ظل عهد رئاسة ميشال عون، وأن الضغط على لبنان سيستمر ما دام رئيس الجمهورية يتصرف كفريق ومنحاز بالسياسة إلى محور الممانعة، فهل قدر لبنان في ظل العهد القوي والرئيس القوي أن يصبح في أضعف حال في كل تاريخه الحديث؟