نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم السبت ١٧ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-بعد التأييد الشعبي لطروحات بكركي، جولة عربية مرتقبة للراعي، فهل نشهد مؤتمراً دولياً قريباً؟

-القاضية عون ترفض مجدداً الامتثال لقرار كف يدها، اجتماع قضائي طارئ، ونجم تدعو لانتفاضة قضائية

-اللبنانيون محرومون حتى من فرحة العيد بسبب انعدام الأمن الغذائي وتقهقر الليرة

الجنون، إنها الكلمة الوحيدة التي تناسب ما فعلته القاضية غادة عون أمس واليوم، في العادة والمنطق القاضي هو رمز العقل والتعقل، في يده ميزان الحق وفي ضميره روح القانون، وفي عقله حجج تحقيق العدالة، لكن مدعي عام جبل لبنان كسرت كل هذه المبادئ والقيم، وحوّلت القضاء اللبناني مادة لا تنتهي للتندر والسخرية، هل من المعقول أن تقتحم قاضية مبنى شركة خاصة عنوة وأن تخلع الابواب وتحاول كسر الخزانات من دون أن يكون في يدها مستند رسمي يسمح لها بهذا الأمر؟ وهل مسموح أن نسمع هذه القاضية وهي تصرخ بأعلى صوتها لتأمر وتنهر وتزجر؟ وهل مسموح أن تنهي مسرحيتها ثقيلة الدم بختم مبنى الشركة بالشمع الأحمر مع أنها لا تملك أي صفة تسمح لها بذلك؟

فهل نحن في دولة أم في عصفورية؟ وهل معقول أن رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” يؤيدان ما تقوم به غادة عون ولو جاء الأمر على حساب ما تبقى من هيبة للقضاء ومن صدقية للدولة، ومن لا يصدق فليراجع بيان الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر الذي صدر اليوم، وفيه تأييد ضمني لعون وان لم يسميها، مع الدعوة إلى إصلاح القضاء عما يصيبه من سوء سمعة وسوء أداء وسوء تحكيم الضمير.

كالعادة شعارات التيار حلوة، لكن ينطبق عليها المثل القائل “اقرأ تفرح، جرّب تحزن” إذ ألا يدرك التيار أن القضاء لم يصل يوماً إلى وضع سيء كما وصل إليه في هذا العهد؟ أفلا يتحمل رئيس الجمهورية بالذات المسؤولية الكبرى عما يجري؟ فمن أعطى غادة عون كل الدعم حتى توصلت إلى ضرب كل القوانين والأنظمة عرض الحائط؟ ومن حوّل غادة عون إلى مجرد دمية يحركها كما يشاء لتصفية حسابات سياسية وشخصية؟ والأهم من أوقف التشكيلات القضائية ولا يزال يوقفها منذ أكثر من سنة كرمى لعيون غادة عون وأمثالها؟ انه طبعاً الرئيس القوي.

فيا أركان التيار، أوقفوا ذرف دموع التماسيح على القضاء، فعهدكم الفاشل أوصل الأمور إلى هنا، وتذكروا أنكم لا يمكنم أن تحكموا البلد بجنون إلا اذا كنتم تحنون إلى أيام “أخوت شاناي”.