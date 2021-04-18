نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأحد ١٨ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-اجتماع قضائي لتحديد مصير القاضية غادة عون وخيارات الحسم صعبة.

-إسراف في توزيع مساعدات الإعاشة، دعم إنساني أم استغلال سياسي؟

-وزارة المال تصدر تكاليف ضريبية على الأندية الرياضية، انهيار فوق انهيار

في لبنان حال السياسة هذه الأيام كحال الطقس، في الجو الكتل الهوائية الحارة والجافة تسيطر، والغبار يجعل الرؤية غير واضحة، وفي السياسة الأمر كذلك، فحرارة السجالات ترتفع فيما الضياع سيّد الموقف على صعيد الحاضر والمستقبل، وجاء تمرّد القاضية غادة عون على السلطة القضائية ليفاقم الوضع وليزيد الأمور تعقيداً، ففريق رئيس الجمهورية العاجز عن تحقيق أي خرق في أي مجال من المجالات والمنبوذ من المجتمعين العربي والدولي يهرب من واقعه المر بابتداع معارك دونكيشوتيه، موهماً الرأي العام أنه بطل التغيير والإصلاح، ولهذه الغاية أمّن الغطاء الأمني والسياسي لمدعي عام جبل لبنان غادة عون، التي قدمت في اليومين الفائتين مسرحية سمجة، وجعلت من نفسها أضحوكة عبر أداء أبعد ما يكون عن رصانة القضاة وتحفظ المؤتمنين على ميزان العدالة. والواضح أن عون لم تكن تفعل ما تفعله لولا أنها مدعومة من رئيس الجمهورية وفريقه، بل حتى مبرمجة من هذا الفريق العاجز عن تحقيق أي انجاز.

إن العهد في ما يفعله يهرب إلى الأمام ويحاول إلهاء الناس عن فشله الذريع في إدارة شؤون البلاد، لكنه إلهاء غير مقنع ولا يمكن أن يحقق أي نتيجة، فالاستحقاقات الكبيرة تداهم لبنان، فيما فريق العهد مشغول بشؤونه الصغيرة، فأين الحكومة المنتظرة التي يمكن أن تقدم بعض الأوكسيجين ولو الاصطناعي للبنانيين؟ وكيف سيواجه العهد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتراكمة؟ حتى الأمن الغذائي للبنانيين بات مهدداً، فهل من يصدق مثلاً أن غذاء الجيش مهدد أيضاً وأن قيادته تلقت مساعدات غذائية أساسية بهبة ملكية من المغرب لمواجهة الواقع المأساوي؟

إن كل شيء يهتز في لبنان، الدولة تحتضر، والمسؤولون إما غائبون عن الوعي أو غائبون عن الوطن، مع ذلك يصر فريق رئيس الجمهورية على ضرب ما تبقى من مؤسسات الدولة، فكيف يكون العهد قوياً فيما المؤسسات ضعيفة والوطن على شفير الإفلاس والانهيار؟!