نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الثلاثاء ٢٠ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-العقوبات الأوروبية على معطلي التشكيلة، جاهزة في انتظار التوقيت.

-باسيل الطامح إلى الرئاسة يصطدم بمقاطعة داخلية وعزلة خارجية، فهل ينجح في فكفكة الموانع؟

-البنك الدولي يتوقع الأسوأ للبنان واللبنانيين، فكيف نستدرك الإنهيار؟

الأيادي السود تسعى إلى ضرب كل شيء وتريد للبنان أن يصبح دولة من التاريخ، لنتأمل المشهد، رئاسة الجمهورية غائبة عن وعي الواقع، لا حكومة فعلية منذ حوالى تسعة أشهر، مجلس النواب شبه مشلول، المؤسسات تنهار واحدة تلو الأخرى بفعل العهد القوي فيما حلم اللبنانيين أن يهاجروا وأن لا يعودوا، ومع ذلك فريق رئيس الجمهورية مصر على تعنته ويرى خلاصه في معركة متوهمة تخوضها باسمه وباسم شعاراته الديماغوجية مدعي عام جبل لبنان، فهل ما لم ينجح في تحقيقه ميشال عون ستنجح في تحقيقه غادة عون؟

حكومياً لا جديد، والجمود سيّد الموقف، الاتصالات المباشرة مقطوعة تماماً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف رغم أن الأخير موجود في لبنان ويستعد للسفر غداً إلى روما والفاتيكان، كل ما يحصل من مداولات حكومية حالياً يحصل بالتواتر إما بواسطة الرئيس نبيه بري أو عبر اللواء عباس إبراهيم، إنها مداولات الحد الأدنى إذ صار ثابتاً عند جميع الافرقاء أن لا إمكان في ظل الظروف الحالية لاحداث أي خرق لأن توازن القوى السياسي على حاله، ولأن ما من فريق يريد أن يتنازل للفريق الآخر طالما الصورة الاقليمية لم تنضج نهائياً بعد.

على صعيد العقوبات الأوروبية البحث جار فيها في بروكسل علماً أن البحث بها ليس سهلاً، لانه يتطلب توافق ٢٧ دولة، فهل يتحقق الاجماع الاوروبي المطلوب ام أن الاجماع لن يتحقق فيطول عمر سارقي الوطن وينجو ناهبو الناس مرة جديدة؟