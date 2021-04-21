نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأربعاء ٢١ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-عون لم يوقّع مرسوم تعديل الحدود البحرية، فهل سيتخلى عن غاز اللبنانيين لغاية في نفس الصهر المدلل؟

-مناقصة الفيول فشلت، شركات مقدمي الخدمات حرمت من الدولار والكهرباء من أزمة إلى أزمة.

-الأيادي البيضاء تعيد في الشهر الفضيل ترميم مساجد متضررة في قلب بيروت.

قبل ستة أشهر كُلف سعد الحريري تشكيل الحكومة، ومنذ ستة اشهر والوضع الحكومي يراوح مكانه، زيارات الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا موسمية متقطعة، كأنه يفضل ألا يقابل رئيس الجمهورية، بل كأنه مرغم على التشاور والتنسيق معه توصلاً إلى ولادة الحكومة. في المقابل التسريبات الإعلامية والتصريحات العلنية من القصر الجمهوري فيها انتقادات قاسية للرئيس الحريري كأن الهدف منها الاحراج للإخراج، ما يؤكد مرة جديدة أن لا سبيل إلى إعادة التعاون كما كان عليه بين الطرفين. فكيف ستنتهي هذه المهزلة السمجة، بل المسرحية المضحكة المبكية؟ الحل الوحيد أن يتصرف الرجلان بمسؤولية، وأن يدركا أن مصلحة الوطن فوق مزاجيهما، فهل يمكن أن يتحقق الهدف المنشود يوماً أم أن اللبنانيين محكومون بأن يعيشوا من الآن حتى نهاية عهد ميشال عون في ظل حكومة لا تتشكل لأسباب كثيرة من أبرزها أن الرجلين لا يريدان أن يتعاونا وأنهما يضعان الحساسيات الشخصية فوق كل اعتبار.

قضائياً، الموقف الذي اتخذه مجلس القضاء الأعلى بإحالة القاضية غادة عون على التفتيش لا يزال يتفاعل إيجاباً خصوصاً أنه رسم نظرية خارطة طريق لإعادة الأمور إلى نصابها في الجسم القضائي، لكن التنفيذ في مكان آخر، فالقاضية عون لم تحترم قرار مجلس القضاء الأعلى واقتحمت مبنى شركة مكتّف بالقوة، ما يشكل مخالفة جديدة للقوانين ولأعلى سلطة قضائية، وهي تعتمد في ذلك على دعم رئيس الجمهورية وعلى تأييد “التيار الوطني الحر”، فإلى متى سيواصل “التيار الحر” استخدام الشارع لضرب ما تبقى من هيبة الدولة وصدقية مؤسساتها؟

مهما يكن، الثابت ان ما حصل على الأرض ينبئ بتطورات غير مريحة، واعتماد القوى السياسية على الشارع من جديد، قد يكون مقدمة لتطورات وتحركات تنبئ بالأسوأ، فهل يتحمل لبنان العودة إلى استنهاض الشارع في ظل تباين سياسي واصطفاف طائفي مذهبي وتدهور مالي وانهيار اجتماعي؟