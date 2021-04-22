نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الخميس ٢٢ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-هل تسلك آلية محاسبة غادة عون طريقها عبر التفتيش القضائي؟

-بطء في التلقيح على وقع اختفاء فايزر، ورفض واسع لتلقي استرازينيكا.

-انقطاع لبنان عن النظام المالي الدولي يحطم آخر منصات الأمان الغذائي.

نحن في دولة تنتحر وهي تطلق الرصاص الحي على نفسها كل يوم لا بل كل ساعة لتصبح في عداد الأموات، انه الوصف الوحيد الذي يلخص ما حصل أمس أمام مبنى شركة مكتّف في الرابية، فما فعلته غادة عون يندرج في إطار الجريمة الموصوفة التي شاهدها اللبنانيون على شاشات التلفزة، القاضية التي تحوّلت نجمة عند “التيار الوطني الحر” الضائع والمحبط، استكملت ضرب ما تبقى من دولة القانون والمؤسسات، فما عجز عنه ميشال عون حققته غادة عون، فهل هو توزيع أدوار أم أن رغبة التدمير عند الاثنين واحدة؟ بمعزل عن الجواب، فالثابت أن الجزء الأخير من مسلسل غادة عون هو الأخطر على الجمهورية.

في الشكل صحيح أن المعركة تبدو وكأنها بين المدعي العام التمييزي ومدعي عام جبل لبنان، وصحيح أن البعض أعطاها بعداً سياسياً أو طائفياً أو حتى مذهبياً، لكن القضية في العمق ليست هنا، فالهدف الحقيقي من كل ما يحصل هو ضرب آخر عامل من عوامل بقاء لبنان، الثقة، فأي مستثمر إذا شاهد ما شاهدناه أمس يمكنه أن يفكر يوماً ما بالاستثمار في لبنان؟ وأي شركة أجنبية أو عربية يمكنها أن تثق بعد بالقطاع المصرفي في لبنان أو بالقضاء اللبناني؟

فيا حضرة رئيس الجمهورية لقد دمرت عام ١٩٩٠ منطقة كاملة من لبنان نتيجة الحروب العبثية للوصول إلى رئاسة الجمهورية، فلا تكرر سنة ٢٠٢١ ما كان قبل ثلاثين عاماً، لكن على صعيد لبنان كله هذه المرة، ضع حداً لمهزلة غادة عون وأوقفها عند حدّها ولا تحركها كدمية صغيرة لتحقيق مآرب سياسية، لأنك بذلك تنهي ما بقي من لبنان، ويا حضرة الرئيس القوي أمنية أخيرة، لا تحرق الأخضر واليابس في هذا الوطن كرمى لعيني الصهر، وكن على ثقة بأن الوصول إلى رئاسة الجمهورية لا يمكن أن يمر دائماً من خلال الحروب الدونكيشوتية والشعارات الديماغوجية الفارغة.