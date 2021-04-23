نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الجمعة ٢٣ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-إخبار ملف القرض الحسن أمام القاضية عون، فما هي مخالفات الجمعية بالشكل والمضمون؟

-تحذيرات من فوضى أمنية تحضّر، فهل يستخدم “حزب الله” رفع الدعم شمّاعة لتنفيذ أجنداته؟

-هل يأتي الجراد على الأخضر واليابس في لبنان كما حصل ابان الحرب الكونية الأولى؟

مرة جديدة يصوب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي البوصلة السياسية والوطنية ويذهب إلى لبّ المشكلة مباشرة، فبعد أسبوع كامل من لهاث الإعلام وراء عصيان غادة عون وحركاتها المسرحية في غزو شركة مكتّف، أدلى سيّد بكركي بحديث تلفزيوني وضع فيه النقاط على الحروف. الراعي صوّب على “حزب الله بالمباشر، واصفاً اياه بأنه قوة عسكرية إيرانية في لبنان مهمتها محاربة إسرائيل، وسأل قادته لماذا تقاتلون إسرائيل من لبنان؟ إذا كنتم تريدون محاربتها فلماذا استخدام لبنان؟

موقف البطريرك واضح وصريح ولا يحتمل أي التباس أو تأويل، فهو يؤكد أن اجندة “حزب الله” أجندة إيرانية لا لبنانية، وأن ما يقوم به هو لخدمة أهداف سياسية اقليمية لا علاقة لها بالمصلحة اللبنانية، فأين القوى السياسية الحيّة التي تلاقي البطريرك في موقفه الجريء والصادم؟

هل من يجرؤ منها، كما فعل البطريرك على تسمية الأمور باسمائها لانتشال لبنان مما يعانيه، اليس التسمية والتصويب على المشكلة الحقيقية هما بداية الحل للمشكلة اللبنانية؟ في الاثناء الفريق الحاكم يستكمل سياسة ضرب المؤسسات وهي سياسة تصب في النتيجة لمصلحة “حزب الله”، فكلما ضعفت الدولة قويت الدويلة، وكلما انهار الوضع الاقتصادي والمالي الشرعي تعزز وضع الاقتصاد الرديف، وكلما ضعفت مناعة المجتمع اللبناني كلما عزّز “حزب الله” وضعه في بيئته ومجتمعه.

فهل تستفيق القوى السياسية السيادية من سباتها الطويل وتتذكر جوهر المعركة الكبيرة الدائرة في لبنان ام تواصل خوض معارك سلطوية صغيرة ما يهدد بانهيار الهيكل اللبناني على رؤوس الجميع؟