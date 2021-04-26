نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأحد ٢٥ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-هل دخل لبنان المثلث الذهبي لتهريب المخدرات وكيف تبدو ممرات الامداد وخريطة تصنيع الكبتاغون؟

-صانعو حبوب الموت في أوج نشاطهم والمخدرات الكيميائية اللبنانية الصنع تفتك بالضحايا.

-الحوامل بأمسّ الحاجة للقاح كورونا فلماذا لا يتم وضعهن ضمن سلم الأولويات؟

نحن بلد محاصر، محاصر بالسياسة ومحاصر بالاقتصاد والمال ومحاصر بالقضاء، في السياسة المسؤولان الاساسيان عن حصارنا، سعد الحريري وجبران باسيل، فالمعركة الشخصية الحادة بين الرجلين تكاد تحرق الأخضر واليابس، كل واحد منهما يريد لكلمته أن تنفذ في تشكيل الحكومة، ما أدى ويؤدي إلى عدم وجود حكومة أصيلة منذ أكثر من ستة أشهر، في الاقتصاد كل يوم ضربة جديدة والمسؤول الأساسي “حزب الله” الذي جعل لبنان قاعدة ممانعة مرفوضة ومنبوذة من دول العالم ثم حوّله منصة للمخدرات التي تصدر على عينك يا دولة إلى الشرق والغرب معاً، فإذا كان لبنان فيما مضى بوابة الشرق إلى الغرب والعكس صحيح فانه تحوّل مع “حزب الله” وجميع مدّعي الممانعة بوابة مخدرات للشرق والغرب، فهنيئاً لنا بمثل هكذا ممانعة.

في القضاء العهد ممثلاً بميشال عون يشجع قضاة معينين يمون عليهم ويتحكم بقرارهم على عصيان رؤسائهم وعلى التمرد على القانون، ومع ذلك لا يمل رئيس الجمهورية من ترداد انه يريد دولة المؤسسات والقانون، فهل من يصدق بعد هذا الشعار الطنان الرنان الذي لا أثر له على صعيد الحقيقة والواقع؟

اذاً نحن بلد محاصر، وأنواع الحصار المفروضة علينا تشتد يوماً بعد يوم، فهل من أمل بعد أم أن دولتنا تسير بسرعة صاروخية في ظل العهد القوي على طريق التحلل وربما الانهيار؟