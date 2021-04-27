نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الاثنين ٢٦ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-حجبت الآت السكانر فنشط التهريب عبر الحدود بحماية منظومة الفساد.

-غياب السلطة وتحكم الدويلة بالمرافق العامة يكتم أنفاس القطاع الزراعي.

-البطاقة التمويلية إلى البرلمان مع استسلام “المركزي” ورفع الدعم.

قصر بعبدا محور الحركة السياسية اليوم. قبل الظهر انعقد لقاء مفاجئ بين رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني. أهمية اللقاء أنه يأتي بعد مواقف واضحة أطلقها الراعي في عظة الأحد، وجاءت مناقضة لتوجيهات العهد، إن كان على الصعيد الحكومي أو على صعيد اداء القاضية غادة عون في قضية شركة مكتّف. وبعيداً من مجريات اللقاء، فالثابت أن مواقف عون لا تلتقي البتة مع مواقف الراعي. فالبطريرك يدعو إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، ولا يرى ان هناك مبرراً أساسياً يمنع تشكيل الحكومة، في المقابل رئيس الجمهورية لن يرضى بتشكيل حكومة ليس له فيها الثلث الضامن أو المعطل، كما لن يرضى بتشكيل حكومة لا تؤمن للنائب جبران باسيل فرصة العودة الى قلب الحياة السياسية.

هكذا فإن العقدة المتحكمة بالتشكيل لا تزال هي اياها منذ ستة أشهر، ولا شيء يدل على ان الوضع يمكن ان يتغير في المستقبل القريب، فولادة الحكومة ستبقى متعذرة طالما ان العلاقة بهذا السوء بين رئيس الجمهورية وباسيل من جهة والرئيس سعد الحريري من جهة ثانية. الفريقان يختلفان، يتصارعان، ويتعاركان على حصص ومكاسب فيما الوطن كله جثة والدولة أصبحت أشلاء، هذا بالنسبة إلى الاجتماع الأول، اما اجتماع بعبدا الثاني فخصص للبحث في القرار السعودي المتعلق بتوقف المملكة عن استيراد الخضر والفواكه اللبنانية، والمؤسف انه جاء بلا نتيجة كما كان متوقعاً. يكفي أن البيان النهائي أتى مليئاً بالعواطف والمشاعر الأخوية الرقيقة لكنه يخلو من أي تدبير عملي يطمئن السعودية والدول الأخرى إلى جدية القرارات اللبنانية.

فمتى يدرك المسؤولون عندنا أن فترة السماح لدى كل الدول انتهت، وأن المطلوب واحد: أن تبسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها، لكن كيف نطلب من المسؤولين تعزيز الدولة فيما هم صنيعة “حزب الله” وحريصون على تلبية مطالبه ومصالحه ولو على حساب لبنان؟