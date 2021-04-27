نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الثلاثاء ٢٧ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-لبنان ينزلق نحو المجهول ويتجه ليكون دولة مارقة كاملة المواصفات.

-تفاصيل صادمة أشبه بالافلام لعملية تهريب شحنة رمان الكبتاغون الى السعودية.

-المواد المسرطنة الممزوجه مع ردميات بيروت تهدد الصحة و”البيئة” تتفرج.

من السياسة إلى الأمن فالقضاء، الصورة سوداء قاتمة لا تتحسن، فالحديث عن تشكيل الحكومة تحول نكتة سمجة أو كذبة فاقعة لم يعد يصدقها أحد، نحن حكومياً عالقون بين صعوبتين، فهناك اولاً رئيس الجمهورية متشبث برأيه لا يحيد عنه ولا يجد اي مشكلة في عدم وجود حكومة فعلية منذ ثمانية اشهر، في المقابل ثمة رئيس حكومة مكلف يزور لبنان قليلاً وهو متى زاره لا يبدي حماسة كبيرة ولا يجري الاتصالات المطلوبة لحلحلة العقد التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.

أمنياً، الوضع فالت بطريقة شبه كاملة على المعابر الحدودية على انواعها، براً وبحراً وجواً، لبنان الذي كان يصدر الحرف أضحى يصدر حبوب الكبتاغون والممنوعات على انواعها ما حول الدولة اللبنانية في نظر معظم بلدان العالم دولة فاشلة، مع ذلك المسؤولون اللبنانيون لا يتعبون ولا يملون من ترداد خطاب خشبي لا يضيف شيئاً كما حصل امس في اجتماع بعبدا الوزاري الامني، فالكلمات التي القيت والعواطف التي تظهرت في البيان لم تقنع على ما يبدو الدولة صاحبة العلاقة اي السعودية، التي لن تتراجع مبدئياً عن قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية لان السلطات هنا لم تحقق ما تطلبه المملكة من تدابير ومقررات لعدم تكرار ما حصل. فهل مسموح ان نقع ضحية المسؤولين اللبنانيين مرتين؟ مرة لعدم ضبطهم الحدود ومرة ثانية لعدم قدرتهم على اتخاذ قرار يعيد الامور الى نصابها الحقيقي.

يبقى القضاء وهنا تبرز ظاهرة غادة عون، القاضية التي سخرت منصبها واضعة نفسها في خدمة “التيار الوطني الحر” فهذه القاضية اغارت ليل امس على مبنى شركة مكتّف، علماً ان السلطات القضائية العليا جردتها من حق التعاطي بملف الشركة المذكورة، فما سبب الغارة الليلية لقاضية العهد اذاً؟ وهل اركان العهد على انواعهم لن يرتاحوا قبل ان يقضوا على آخر ما تبقى من معالم الجمهورية؟ ربما، فهم في خدمة دويلة “حزب الله”، وهل من أمر يخدم الدويلة أكثر من سقوط الدولة؟