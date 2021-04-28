نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأربعاء ٢٨ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-الكابيتول كونترول من جديد إلى البرلمان، فهل يقر قانون يحمي المودعين؟

-السكانر على الحدود أسير لعبة مصالح النافذين، عطلوه لتشريع التهريب.

-التلوث يعود إلى بحيرة القرعون والضحية الجديدة… أسماك الكارب

من جديد عدنا إلى الدائرة الجهنمية، السياسة في إجازة، المسؤولون غائبون عن الوعي، والحكومة في خبر كان، في المقابل الزوبعة القضائية التي أثارتها القاضية غادة عون ظهرت على حقيقتها، وتبين انها مجرد زوبعة في فنجان.

اقتصادياً. الليرة تواصل تراجعها والدولار يعاود ارتفاعه المقلق والمخيف، كل هذا أضحى من اليوميات اللبنانية الصعبة، لكن الأصعب يكمن في المعلومات التي تؤكد أن الدعم سيرفع جزئياً مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، اي في منتصف شهر أيار، على ان يرفع كلياً وبشكل تام نهاية الشهر.

نحن اذاً أمام مأزق صعب وداهم وخطر، فماذا تفعل الدولة لمواجهته؟ العنوان الأوضح لاداء الدولة الهروب من المواجهة وحتى من المسؤولية، ففي الدستور رئيس الجمهورية غير مسؤول أمام البرلمان عن ما يحصل، انه كملكة انكلترا يملك ولا يحكم، في المقابل ثمة رئيسان للحكومة، واحد مستقيل وآخر مكلف، فأيهما يتحمل المسؤولية؟ بحسب معظم المتابعين حتى الآن لا جواب، فحسان دياب يصرف الأعمال رغماً عنه ويعتبر أنه خدم عسكريته وأن السياسيين باعوه عند أول مفرق طريق، أما سعد الحريري فيعتبر أنه لم يتسلم مسؤولياته رسمياً بعد، وبالتالي فهو غير مستعد لتلقف كرة النار قبل دخول السرايا، وبين الاثنين ضاع اللبنانيون وضاعت المسؤولية، فهل يكون ثمن الضياعين ضياع الوطن نهائياً؟