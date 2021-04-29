نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الخميس ٢٩ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-نجل مسؤول في “حزب الله” على ارتباط بـ”ملك الكبتاغون” حسن دقو، فماذا ستكشف التحقيقات؟

-معركة محتدمة قديمة جديدة بين أصحاب المولدات ووزارتي الاقتصاد والطاقة، والضحية المواطن.

-صدق أو لا تصدق الاهتراء المتمادي في لبنان يدفع بدياب لطلب وظيفة له في قطر.

أسبوع كامل انقضى على اكتشاف المملكة العربية السعودية الكبتاغون في الرمان، والفضيحة لم تعالج بعد في العمق، طبعاً الكلام كثير عن تحرك الدولة والأجهزة الأمنية، لكنه حتى الآن مجرد تحرك شكلي وينحصر في شخص واحد، حسن دقو، الذي أضحى لقبه “ملك الكبتاغون”، لكن تقديم دقو ككبش فداء عن كل الممارسات الخاطئة لن يقنع أحداً، فدقو حصل على الجنسية اللبنانية منذ أكثر من عام بمرسوم خاص صادر عن رئيس الجمهورية، فما السبب؟ وما الخدمات الكبيرة التي قدمها السيد دقو للبنان حتى يعطى جنيسته؟ والاهم ان دقو لم يكن وحيداً في ما كان يقوم به في بلدة الطفيل، اذ أنه كان مدعوماً ومحمياً من قوتين اساسيتين، “حزب الله” والفرقة الرابعة التابعة لشقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، ولولا هذا الدعم لم يكن في امكان دقو ان يبني معملاً ضخماً في الطفيل لتصنيع حبوب الكبتاغون، فهل سيتم تجاهل الحامي والداعم ليتم التركيز فقط على المنفذ؟ وفي هذه الحال، هل يأمل لبنان أن تصدق السلطات السعودية ان الدولة اللبنانية اتخذت قرارات صارمة وحاسمة لمنع تصدير حبوب الكبتاغون وسواها إلى المملكة وإلى كل دول الخليج.

توازياً، الوضع السياسي على حاله، باسيل في موسكو لأمر واحد ثابت، التأكيد أن ثمة دولة بعد تستقبله ولو أن هذه الدولة هي زعيمة المعسكر الشرقي، في المقابل لا حركة ظاهرة عند الرئيس الحريري، في وقت تؤكد المعلومات انه سيقوم بزيارة بكركي في اليومين المقبلين قد تتبعها خطوة مفاجئة غير متوقعة، فهل يصل الأمر بالحريري إلى حد الاعتذار عن دعم تشكيل الحكومة؟