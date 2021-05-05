نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأربعاء ٥ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-مفاوضات الترسيم رحلت إلى أجل مجهول والوسيط الأميركي يفاجئ الوفد اللبناني.

-التهريب إلى سوريا في أوج ازدهاره وفهمي يقر هناك ضعف في المنظومة.

-غداة اسقاط سلفة الكهرباء في الدستوري، تمويل البطاقات من حسابات اللبنانيين قد يلقى المصير عينه.

تغيير كبير جذري يحصل في المنطقة. في دمشق لقاء لافت بين رئيس المخابرات السعودية ونظيره السوري، هو أول لقاء معلن بين البلدين وعلى هذا المستوى منذ اندلاع الحرب السورية قبل عشر سنوات، وفي بغداد المحادثات السعودية الايرانية تسير وفق المخطط المرسوم، اجتماع أول ثم ثانٍ أحيطا بسرية تامة، لكن تكرار الاجتماعات يعني أن الأمور على السكة الصحيحة، وأن صفحة قديمة مميزة بالعداء الحاد تطوى، وأن صفحة جديدة يتم فتحها بهدوء وتأنٍ وإن لم تضح معالمها حتى الآن. في المقابل المبادرة الفرنسية تتخبط، فيما زيارة وزير خارجية فرنسا إلى لبنان تغرق في الالتباسات غير المفيدة وفي الغموض غير الخلاق، فحتى الآن لم يتضح الجدول النهائي للزيارة ولم يعرف من سيقابل لودريان ومن لن يقابل، كما لم يعرف بعد اذا كانت العقوبات التي يلوح بها الفرنسيون ستفرض بعد الزيارة مباشرة أم أن تحذيرات لودريان سيعقبها انتظار فرنسي لمعرفة كيفية تعاطي القوى السياسية المعنية معها.

في الانتظار، سعد الحريري بدأ يلوح بالاستقالة، فما كان يتردد سراً في الصالونات المغلقة، اضحى علناً ومكشوفاً يجاهر به في وسائل الاعلام، فهل يقدم الحريري على هذه الخطوة الصعبة ويرمي كرة النار في وجه العهد ومن يؤيده، أم يظل في دائرة المراوحة والانتظار، فيدفع الثمن مما تبقى من رصيده؟ والأهم هل يدفع لبنان ثمن الانتظار القاتل عبر المزيد من التحلل سياسياً ومؤسساتياً والمزيد من التراجع اقتصادياً واجتماعياً، ما يؤدي في النتيجة إلى الإنهيار الكبير؟