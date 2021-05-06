نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الخميس ٦ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-لودريان في زيارة حاسمة وغامضة، فهل تحرك العقوبات الفرنسية تماسيح السياسة؟

-مغارة الفساد في كهرباء لبنان إلى العتمة المطلقة مع وقف التمويل بقرار قضائي.

-ولادة قيصرية للمنصة الالكترونية، وغياب كامل لسبل تمويلها وآلية عملها.

ماكرون أتى، ماكرون ذهب، لودريان أتى، لودريان سيذهب، وفي الحالين لم ولن يتغير شيء، فالأزمة الحكومية والوطنية مكانك راوح، السبب الأساسي للمراوحة أنه ليس عند الفرنسي ما يقدمه في ظل تعنت الفريقين الأساسيين المعنيين بتشكيل الحكومة، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل من جهة ثانية، وللتذكير فإن الرئيس الفرنسي حاول أن يجمع الحريري بباسيل في فرنسا لكن اللقاء لم يتم لأن الحريري رفض معتبراً أنه على تواصل دائم برئيس الجمهورية، وبالتالي فلا حاجة للاجتماع بباسيل.

موقف الحريري لم يرق لماكرون وهو ما يفسر الالتباس الذي احاط زيارة لودريان، وما إذا كان سيزور الحريري أم لا، كما يفسر الأجواء التي سرّبت من العاصمة الفرنسية وفحواها أن فريق الرئيس الحريري ستشمله العقوبات التي تفرضها فرنسا على شخصيات سياسية لبنانية، وقد يكون الموقف الفرنسي الغاضب هو الذي زاد من احباط الحريري وتلويحه بالإعتذار عن عدم تشكيل الحكومة.

اذاً الصورة ليست وردية ولا زاهية، ولودريان لم يستطع تحقيق أي خرق سياسي حتى لقاءاته مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كانت سريعة جداً، اذ لم تتخط الـ٢٥ دقيقة لكل لقاء، وعليه فإن السؤال الملّح بعد اليوم صار: هل يعتذر الحريري أم لا؟ معلومات “صوت بيروت انترناشونال” تؤكد أن الإعتذار وارد بقوة وبجدية لكن التوقيت لم يحدد بعد.

في هذا الوقت القاضية غادة عون تواصل استعراضاتها التلفزيونية وكبساتها العشوائية غير القانونية على مؤسسات وشركات، فإلى متى ستواصل المدعية العامة في جبل لبنان تخطي القانون بإسم الحرص على تنفيذ القانون؟ وهل قربها من رئاسة الجمهورية يسمح لهذه القاضية أن توجه ضربات قاضية إلى العدالة وأن تبقى فوق المساءلة وفوق المحاسبة؟