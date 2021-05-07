نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الجمعة ٧ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-١٣ عاماً على حوادث ٧ أيار وحزب الله ماضٍ في سطوته على لبنان واللبنانيين.

-اقتحامات عون لشركة خاصة تحولت إلى معركة صلاحيات قضائية وتحدٍ، فهل تصل إلى مرادها؟

-البلاد تفرغ من أدمغتها، الهجرة تسجل أرقاماً قياسية، والفضل للمنظومة الفاسدة.

حضرة رئيس الحكومة المكلف، اعتذر فوراً عن عدم التأليف، فالوضع لم يعد يُحتمل والبلد لم يعد يحتمل، والناس لم تعد تحتمل، نعلم تماماً ان القرار صعب قاسٍ عليك، فأنت أساساً لم تشتهر باتخاذ القرارات، وانت تراهن بقوة على العودة إلى السراي لتعويم وضعك ولتستعيد بعض ما خسرته من النواحي كلها. لقد تخيلت نفسك في لحظة معينة أنك المنقذ وأنك الحل، لكن الحقيقة المرّة أنك صرت أنت المشكلة وصار الوطن في حاجة إلى من ينقذه منك. كلام قاسٍ ربما لكنه يعبر عن الحقيقة والواقع، إذ كيف يمكن يا حضرة الرئيس المكلف أن تشكل حكومة وأنت غير مدعوم لا عربياً ولا خليجياً ولا دولياً، فالدول التي اختبرتك في الحكم والمعارضة طوال السنوات الـ١٥ الفائتة فقدت الثقة بك وصارت تعلم علم اليقين أنك لا تستطيع أن تكون ناجحاً لا في الحكم ولا في المعارضة، حتى فرنسا التي كانت بمثابة الأم الحنون لك، شعرت أنك خذلتها وكاد وزير خارجيتها ألا يلتقي بك في قصر الصنوبر لولا الضغط الهائل الذي مورس عليه في سبيل لقاء ينقذ ماء وجهك لا أكثر ولا أقل.

حضرة الرئيس المكلف لقد عقدت قبل ٥ سنوات صفقة جهنمية مع الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل تخليت فيها عن كل شيء وبعت فيها دورك وصلاحياتك في سبيل مصالح شخصية صغيرة، فالتسوية التي أتت بميشال عون إلى الرئاسة هي نتيجة محادثات تجارية لا أكثر ولا أقل، عقدت في باريس بين طرفين أنت ونادر الحريري من جهة وجبران باسيل ومعاونوه من جهة أخرى، وذلك برعاية السيد علاء الخواجة، فهل أدركت أخيراً إلى أين أوصلتنا هذه الصفقة الجهنمية؟ هل ادركت أخيراً أن الدولة لا تدار بعقلية “البزنيس” ولا بعقلية المحاصصات والصفقات والتنفيعات؟

حضرة رئيس الحكومة المكلف، إن الوطن ينتظر منك موقفاً تاريخياً فاتخذه قبل فوات الاوان. خلص ما بقي من رصيدك لدى الناس وخلص ما بقي من الناس في هذا الوطن، ولا تبقى كما كنت دائماً في عهد ميشال عون: “شاهد ما شف حاجة”، باختصار لقد ساهمت مساهمة كبرى وأساسية من خلال الصفقة الملعونة في ايصالنا إلى الكارثة التي نحن فيها، فلا تساهم أيضاً في ايصالنا إلى جهنم التي وعدنا بها ميشال عون.