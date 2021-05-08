نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم السبت ٨ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-زيارة لودريان لبيروت، يأس من المسؤولين ودعم للمجتمع المدني.

-مع اقتراب رفع الدعم مخزون بعض الأدوية يلامس الصفر.

-كرفان طرابلس الخيري يواصل تقديم وجبات الإفطار والسحور للمحتاجين.

من جديد لبنان متروك لقدره، فما بعد زيارة جان ايف لودريان ليس كما قبلها، العرّاب الفرنسي سقط في الإختبار اللبناني، وأثبت أنه لم يحسن إدارة الأزمة ما عقّد الوصول إلى حل. في المقابل الولايات المتحدة تحرك مشهد المفاوضات النووية في فيينا، وتشرف من بعيد على سير المحادثات الإيرانية – السعودية في بغداد، كما أنها لا تعارض البتة ما يحصل بين المملكة العربية السعودية وسوريا، اذاً المنطقة تتحرك في اتجاه إيجابي فيما لبنان غارق في السلبية وقابع في غرفة الإنتظار من جديد، لكن التطورات الدراماتيكية في المنطقة أهم بكثير من التفاصيل اللبنانية، التي اكتشف الفرنسي ولو متأخراً أنها تفاصيل قاتلة، وهذه التفاصيل بالذات هي التي أطلقت رصاصة الرحمة على مبادرته، فهل دخل لبنان مرحلة انعدام الوزن؟ الأرجح نعم، فالمبادرة الفرنسية لم تعد موضوعة على الطاولة وبالتالي أصبح لبنان خارج اهتمام أي طرف عربي أو أجنبي، تشكيل الحكومة لم يعد أولوية، بل الانتخابات النيابية التي ستجري بعد سنة من الآن، ففي الانتظار هل يصمد اللبنانيون وكيف؟ وهل بحكومة مستقيلة لا تريد أن تجتمع يمكن إدارة بلد على حافة الإنهيار والسقوط؟ وهل برئيس حكومة مكلف يمضي معظم وقته خارج لبنان وحين يكون فيه لا يقوم بأي مبادرة يمكن تشكيل حكومة انقاذ؟

المأزق السياسي كبير، لكنه ليس شيئاً أمام مآزق أخرى تبدأ بإمكان دخول لبنان عصر العتمة الشاملة ولا تنتهي برفع الدعم، بالتزامن مع فشل التوصل إلى البطاقة التمويلية، فمن يسبق من في النتيجة، التوافق الاقليمي أم الاستحقاق الانتخابي اللبناني أو الإنفجار الإجتماعي والإنهيار الإقتصادي؟