نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأحد ٩ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-رفع الدعم يلهب الأسواق وتقرير ألماني يبشر بالمجاعة.

-هل الانتخابات النيابية المبكرة هي الحل وما هي تبعاتها؟

-مسلحو حسن دقو يرهبون أهالي الطفيل بهدف تهجيرهم.

للبنان عنوان واحد هذه الأيام، “الإنهيار”. في المال عاد الدولار إلى ارتفاعه غير المضبوط والمتفلت بحيث لامس في السوق السوداء عتبة الـ١٣ ألف ليرة. في الاقتصاد، الوضع يزداد سوءاً، الأزمة المعيشية تداهم الجميع والتلويح برفع الدعم خلق بلبلة في الأسواق ونقصاً في بعض الأساسيات، وأثار خوفاً من المستقبل، حتى القضاء لم يسلم من تداعيات الإنهيار، فالمجلس الدستوري لم يعد في امكانه الانعقاد بدءاً من الأمس بعدما توفي عضو ثالث من أعضائه العشرة، علماً أن النصاب اللازم للانعقاد هو ثمانية، في المقابل مجلس القضاء الأعلى يصبح في حكم المنحل بدءاً من نهاية هذا الشهر نتيجة انتهاء ولاية أعضائه باستثناء ثلاثة.

في ظل الأنهيار الكامل والشامل، ماذا تفعل الطبقة السياسية وماذا يفعل أركان المنظومة؟ كالعادة يتفرجون على الهيكل وهو ينهار كأنهم غير مسؤولين لا عن الحاضر ولا عن المستقبل، تماماً كما يحاولون التنصل من ماضيهم الأسود الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، انهم ينتظرون المجهول وهو انتظار قاتل بكل معنى للكلمة، فالمحادثات السعودية – الايرانية في بغداد لن تنتهي غداً والمفاوضات بشأن النووي الإيراني في فيينا لا يمكن ان تصل إلى نتائج ايجابية بسرعة، وبالتالي فإن المطلوب دينامية داخلية تخرج الوضع الحكومي من المأزق، وهو ما شدد عليه وزير خارجية فرنسا في زيارته الأخيرة لبيروت، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا لودريان، هل على رئيس للجمهورية لم يعد من همّ له في المرحلة الأخيرة من عهده، سوى تأمين ولاية العهد لصهره مهما كان الثمن غالياً وفادحاً بالنسبة إلى الوطن؟ أم على رئيس مكلف للحكومة يتشبث بورقة التكليف من دون أن يسعى حقيقة إلى التأليف لأنه يدرك في العمق أن أي حكومة تشكل برئاسته في الظروف الراهنة ستكون عنواناً للفشل.

فهل برئيس للجمهورية غير مبال إلا بصهره ينقذ البلد؟ وهل برئيس حكومة مكلف لم يحقق انجازاً منذ ١٥ عاماً ويعيش هاجس الفشل يعاد بناء الجمهورية؟