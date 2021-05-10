نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الاثنين ١٠ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-كيف ستعمل آلية المركزي لاعادة الودائع الناجية من الكابيتال كونترول؟

-العدالة أنصفت إيلا فاعترضت المستشفيات وتوقفت عن استقبال المرضى.

-وفاة ثالثة تشل المجلس الدستوري، والضحية الأولى طعن في سلفة الكهرباء.

يعتذر الحريري أو لا يعتذر، إنه السؤال الأكثر إلحاحاً لدى الأوساط السياسية. السؤال مشروع لسببين، الأول لأن المبادرة الفرنسية انتهت، علماً أنها شكلت مرتكزاً لعودة الحريري إلى السراي، وعلى أساس تشكيل حكومة اختصاصين مستقلين، السبب الثاني للسؤال الملّح، معلومات روّجها مقربون من بيت الوسط وفيها تأكيد أن الحريري يفكّر جديّاً بالاعتذار بعدما اصطدم بالجدار المسدود.

اليوم لا يبدو أن مسألة الاعتذار محسومة، فالحريري على ما يبدو قرر ألا يقدم هدية مجانية إلى رئيس الجمهورية وإلى صهره، كما قرر أن يباشر مع حلفائه هجمة مرتدة على العهد وعلى “التيار الوطني الحر”، وهو يسرّ أما مقربين منه أنه سيعتذر وفق توقيته هو وعندما يجد ان الوضع صار يفرض ذلك. انطلاقاً من هذا المعطى يمكن أن نفهم السبب الكامن وراء الانتقاد القاسي الذي وجهه النائب علي حسن خليل باسم “حركة أمل” إلى العهد وإلى “التيار الوطني الحر” عبر انتقاد وضع الكهرباء وتمنّع رئيس الجمهورية عن توقيع التشكيلات القضائية وتمنّعه أيضاً عن التوقيع على مراسيم حيوية منها الدعوة إلى الانتخابات الفرعية، فـ”حركة امل” حليفة الحريري تريد تعزيز وضعه سياسياً عبر التصويب على خصمه الأساسي: التيار.

إذاً المعارك السياسية الصغيرة تعود فيما تشكيل الحكومة عاد إلى ثلاجة الانتظار من جديد، وفيما الأزمات الاجتماعية – الاقتصادية تدق الأبواب، وأبرزها على الإطلاق اليوم أزمة البنزين، إذ شهدت محطات المحروقات زحمة أعادت إلى الأذهان صوراً من الحرب اللبنانية، وقد وصل الأمر بعدد من المحطات إلى رفع خراطيمها والاقفال حتى إشعار آخر. فهل مسموح بعد ثلاثين عاماً على انتهاء الحرب أن يظل طيفها موجوداً؟ في الأثناء توقفت المستشفيات عن استقبال المرضى في مختلف أقسامها من اليوم ولغاية السبت وذلك اعتراضاً على الحكم الصادر في قضية إيلا طنوس، فهل يحق لمؤسسات استشفائية أن تعلّق نشاطها إلا الضروري منه وذلك احتجاجاً على حكم قضائي؟ وهل أصبحت العدالة في لبنان مجرد وجهة نظر؟