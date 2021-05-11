نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الثلاثاء ١١ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

– مع اقتراب الانفجار الاجتماعي، الأزمة الاقتصادية تخرق الخطوط الحمر العسكرية

– الثلث المعطل عاد ليعطل تشكيل الحكومة، والاتحاد الأوروبي يتسعد لفرض العقوبات

– مجموعات الثورة تحاول توحيد نفسها لخوض الانتخابات النيابية، فهل تنجح؟

المقاربات والتحليلات كثيرة لكن الحقيقة واحدة، الجمهورية تتآكل من الداخل وهي على طريق الإنهيار، في الشكل يمكن اتهام كثيرين بتحمل المسؤولية، لكن المتهم الحقيقي والأساسي واحد، “حزب الله”، فالحزب شاء أم أبى هو المسؤول الأكبر عن الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية التي نتخبط فيها، لقد الغى دور الدولة اللبنانية في السياسات الخارجية والأمنية والعسكرية، فتدخل في الدول العربية، وأرسل قواته في كل الاتجاهات، بدءاً من سوريا وصولاً إلى اليمن، فأغضب الرأي العام العربي وعوقبنا من حكومات عربية كانت صديقة وداعمة للبنان. هنا أصل المشكلة ومن هنا يمكن أن يبدأ الحل، وطالما أن “حزب الله” هو القرار وهو الدولة في السياسة والخارجية وفي الاستراتيجيات العسكرية والأمنية، فان لا أمل من اخراج لبنان من مأزقه، اليوم يتفرج “حزب الله” على البلد وهو ينهار ولا مشكلة عنده، فالأموال التي يؤمنها بطرق مختلفة جعلته يتمتع بدورة اقتصادية كاملة يستطيع عبرها ان يحمي محازبيه وان يمنع مجتمعه من الانهيار كبقية المجتمعات اللبنانية.

في المقابل ماذا تفعل القوى السياسية الأخرى؟ انها تتفرج على البلد ينهار ولا تفعل شيئاً لانقاذه، وبدلاً من أن تشكّل جبهة متراصة قوية في وجه “حزب الله”، فانها مشتتة، منقسمة على نفسها، لا تملك أي رؤية مستقبلية مشتركة، كما لا تملك أي خطة عملية لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقية وواقع، حتى القوى التي تعتبر نفسها سيادية أضاعت البوصلة وضيعت الهدف، فـ”تيار المستقبل” مثلاً وبدلاً من أن يركز مع حلفائه على خطر “حزب الله” هو يضيع جهوده على محاربة “التيار الوطني الحر” والدخول في معارك متوهمة معه، ان الأصل موجود فلماذا التركيز على الفرع؟ وان الخطر الحقيقي يأتي من الحزب لا من حليفه، التيار، فهل يجهل رئيس “تيار المستقبل” هذه الحقيقة؟ أم أنه يدركها ويحافظ عليها باعتبار أن “حزب الله” صار الحليف الأقوى والأشد له؟

ان كان سعد الحريري يدري فتلك مصيبة، وان كان لا يدري فالمصيبة أعظم، وفي الحالين مصيبتنا كبيرة في لبنان.