نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأربعاء ١٢ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

– العقوبات المالية على حزب الله تستهدف القرض الحسن والقطاع المصرفي

– استمرار تبادل القصف بين غزة واسرائيل، وتخوف من امتداد التوتر إلى لبنان

– الانهيار الشامل يطل برأسه وتحذير من ارتفاع معدلات العنف والجريمة

المنظومة الفاشلة الفاسدة لا ولن تتغير، جاءت بالمصائب والكوارث على لبنان وهي لن تتوقف، فالاتحاد الأوروبي وضع عقوبات المسؤولين اللبنانيين على نار حامية ويبحث في آليات لاطلاقها، توازياً فرنسا اتخذت اجراءات حاسمة لمنع الشخصيات اللبنانية المتورطة في الفساد وعرقلة العملية السياسية من دخول أراضيها.

عربياً، معظم الدول العربية لاسيما الخليجية منها فقدت الأمل بالمسؤولين اللبنانيين بعدما اكتشفت حقيقتهم، وهي تستكمل فرض حظرها على البضائع المصدرة من لبنان، بعدما حوّل “حزب الله” المرافئ اللبنانية منصة لتصدير المخدرات على أنواعها.

وأخيراً وليس آخراً، أميركا فرضت أمس عقوبات على سبعة لبنانيين على صلة بـ”حزب الله” وبمصرفه القرض الحسن، وأكدت في بيان أصدرته أن أعمال “حزب الله” تظهر عدم اكتراسه بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان.

ففي مواجهة كل هذه الأمور الخطرة والمصيرية ماذا فعل المسؤولون؟ لا شيء، وكيف يفعلون شيئاً والمتهم في كل الحالات هو “حزب الله”، الذي أوصلهم إلى مراكزهم وحماهم وقواهم وذلك بقصد وحيد، ليشكلوا له درعاً يحميه من مساءلة الخارج.

ان جميع من في هذه السلطة اليوم متواطئون مع “حزب الله”، بدءاً برأس الهرم، وصولاً إلى آخر مسؤول، أكثر من ذلك كبار المسؤولين لا يتجرؤون على أن يبحثوا في أمر يتعلق بـ”حزب الله”، والدليل النفي الذي صدر عن مصرف لبنان قبل قليل وفيه أن رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان لم يبحثا في موضوع “القرض الحسن”، ألا يؤكد هذا النفي السريع أن أركان الدولة صاروا رهينة الدويلة، فكيف يمكن لرهائن أن يحرروا الوطن والناس؟