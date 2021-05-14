نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الجمعة ١٤ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-صواريخ الجنوب إلى داخل فلسطين المحتلة، رسالة مشفرة من “حزب الله”

-“كرادنيز” أطفأت مولداتها، ضغط العمولات يفاقم العتمة

-لا أدوية ولا تمويل بالدولار المدعوم، فأغلقت الصيدليات أبوابها

إنها دولة “كل مين صواريخه إلو”، في المنطق والقانون الدولي، الأسلحة المتوسطة والثقيلة تكون حصراً في يد الدولة، أما عندنا فالمنطق معكوس والقانون وجهة نظر. ليل أمس أطلقت صواريخ من بلدة القليلة جنوب لبنان، وسقطت في مستوطنة شلومي بالجليل، وقد تبين أن فصائل فلسطينية وراء الأمر، واليوم دمر الجيش الإسرائيلي آليات كانت تحمل ذخيرة عند الحدود اللبنانية السورية، والواضح أن “حزب الله” وقوات النظام السوري وراء العملية.

في الحالين الدولة اللبنانية تقف موقف المتفرج، فهي دولة غير قادرة على الفعل، لذا تكتفي برد الفعل، وأحياناً تحرم حتى هذا الحق، فهل مسموح للفصائل الفلسطينية أن تطلق الصواريخ من الأرض اللبنانية؟ وهل مسموح لـ”حزب الله” أن يكون الآمر الناهي على الأرض اللبنانية، فيحولها منصة لمعاركه وحروبه التي لا نهاية لها؟

ان الدور السياسي المفقود والدولة الناقصة جعلانا أمنياً وعسكرياً تحت رحمة قوى الأمر الواقع. منذ أكثر من ثلاثين عاماً انتهت الحرب في لبنان، فلماذا لا تزال بعض أدواتها على جهوزيتها وعلى سلاحها؟ ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً أقر الطائف الذي نص بصراحة ووضوح على حل كل الميليشيات، فلماذا لا تزال الميليشيات الفلسطينية وميليشيا “حزب الله” تقرر عن لبنان وتحارب عن لبنان وتدعي أنها حامية الحمى في لبنان؟

فيا حضرة الرئيس القوي، لقد بشرت عند وصولك بلبنان القوي، وقلت أن الوطن في عهدك لن يكون كما كان سابقاً، وقد صدقناك، اعتقاداً منا بأن تاريخك العسكري سيجعلك لا تسكت على ممارسات القوى المسلحة غير الشرعية، وها نحن نكتشف كم كنا سذجا وأغبياء، ففي عهدك فلتت الأمور نهائياً وصارت الدولة أضحوكة العالم، فمتى توقف هذه المهزلة؟ على الأقل توقف عن الادعاء أنك رئيس قوي، اذ كيف تكون كذلك فيما دولتك ضعيفة، وقرارك مصادر، وسيادة بلادك منتقصة؟