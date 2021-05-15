نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم السبت ١٥ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-العدوان الإسرائيلي على غزة يشتد، فهل يفتح “حزب الله” الجبهة الشمالية ويشعل حرباً مع إسرائيل؟

-وقائع تحجيم القضاء ومحاولات إخضاعه كثيرة، فهل باتت السلطة القضائية مخطوفة؟

-المخاوف من لقاح أسترازينيكا تتعاظم لدى اللبنانيين وخصوصاً الشباب منهم، فهل هي مبررة؟

مرة جديدة تحية إلى فلسطين، تحية إلى القدس بشوارعها العتيقة وحجارتها المغمسة بألوان التاريخ والمعاناة، تحية إلى كنيسة المهد والمسجد الأقصى وإلى الشعب الواقف وحيداً متمرداً في وجه أقسى آلة عسكرية أمنية، وتحية أخيراً لا آخراً إلى أبناء غزة الذين يسطرون باللحم الحي ملحمة جديدة من ملاحم الصمود والانغراز في الأرض. حتى الآن سقط أكثر من ٤٠ شهيداً بين الأطفال، وحوالى ٢٢ سيدة وأكثر من ألف جريح، كما أن القصف الإسرائيلي العشوائي أدى إلى مقتل ١٠ أفراد من عائلة فلسطينية واحدة في قطاع غزة، فهل هذه حرب عسكرية أم جريمة إبادة؟ وأين العالم لا يتحرك ولا يضع حداً للعربدة الإسرائيلية المتمادية الفاجرة؟ وكيف يسمح المجتمع الدولي لنفسه أن ينظر بعين واحدة إلى الحقيقة السوداء في فلسطين؟ وهل كتب على الشعب الفلسطيني أن يدفع دائماً ثمن لعبة الأمم؟ فنحن نعرف أن معظم ما يحصل سببه أن الإسرائيلي يحاول عرقلة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأميركية وايران من خلال فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، فيما ايران تستغل ما يحصل في القطاع من أجل تحسين شروطها التفاوضية.

إذاً، الكل يسعى وراء قبض أثمان، فيما الشعب الفلسطيني يدفع الثمن من أمنه وكيانه ووجوده وحياة أبنائه، لذلك فإن الخوف من اشتعال الحدود اللبنانية – الاسرائيلية غير مبرر، فحزب الله لا يتحرك إلا وفق الأجندة الإيرانية ووفق توقيت المرشد الأعظم، وإيران حالياً لا تريد الحرب بل التوصل إلى اتفاق نووي يحافظ على ما تبقى من اقتصادها ويعيد الاعتراف بها كقوة اقليمية منضبطة ومضبوطة، وهذا ما سيحصل على الأرجح.

في الأثناء، الداخل اللبناني يتخبط في تفاصيله المملة المستعادة، نتيجة فشل مسؤوليه، فهل قدرنا في زمن تغيير الدول أن نعيش في شبه دولة، وأن نظل في بحث مستحيل عن رجال دولة؟