نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأحد ١٦ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

– غزة واسرائيل على صفيح ساخن… والجيش اللبناني يضبط الحدود الجنوبية

– الرياضيون الدوليون يتضامنون مع غزة ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل

– الدولة تخدر اللبنانيين بدعم مقنَع لا يسمن ولا يغني عن جوع

من فلسطين إلى لبنان انه زمن الرسائل العادية أو حتى المكتوبة بالدم، الرسالة الدموية في فلسطين تقرأ بالتحليل والاستنتاج، فإسرائيل تدمر وتقتل وترتكب أبشع الفظائع وقصدها من ذلك أن تقول لاميركا، حذار اللعب بالنار واعطاء الإيراني ما يطالب به وما يطلبه، إن على صعيد الاتفاق النووي أو على صعيد تقاسم النفوذ في المنطقة، لكن الرسالة حتى الآن لم تصل لا بالبريد المضمون ولا بالبريد غير المضمون، فالشعب الفلسطيني يسطر كل يوم ملحمة جديدة، ويؤكد أنه صار قادراً على تحقيق توازن الرعب مع إسرائيل، والمعركة ستبقى مفتوحة طالما أن الاسرائيلي لا يزال عاجزاً عن تحقيق الأهداف الصعبة التي وضعها لعمليته.

في لبنان الرسالة مادية وظاهرة ومباشرة، وقد بعث بها أمس رئيس الجمهورية إلى نظيره الفرنسي عبر بريد سفيرة فرنسا في لبنان، وقد سلمها لها شخصياً تحت عيون الكاميرات في قصر بعبدا، ووفق المعلومات فإن الرسالة جاءت رداً على معلومات حصلت عليها دوائر بعبدا من فرنسا، وفحواها أن التقرير الذي وضعه وزير خارجية فرنسا بعد زيارته لبنان لم يأت لمصلحة الفريق الرئاسي، وبالتالي فإن لودريان حمّل الرئيس عون والوزير جبران باسيل المسؤولية الكبرى في تعطيل تشكيل الحكومة، هكذا فإن رسالة الأمس شكلت رداً غير مباشر على تقرير لودريان وفنّدت بسرعة كل ما حصل في لبنان منذ تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة حتى اليوم، وتخلص إلى تحميله مسؤولية التعطيل على مستويين، منع تشكيل الحكومة ومنع حصول التدقيق الجنائي، وهذا يعني سياسياً أن التصعيد سيعود وأن تأليف الحكومة سيزداد صعوبة ليبلغ درجة الاستحالة.

باختصار الهدنة النسبية في رمضان ستسقط نهائياً وسنفطر على مزيد من التوترات السياسية التي تواكبها توترات اقتصادية واجتماعية وربما أمنية، فاربطوا أحزمة الأمان لأن الأصعب آتٍ.