نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الاثنين ١٧ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

– الحكومة معلقة على كيدية الرؤساء… عون متلهي بالمراسلة والحريري سائحاً

– ايطاليا تربط دعمها بالتشكيل… وماكرون لتحريك مبادرته بمساندة أوروبية

– موظفو الادارات العامة يلجأون الى الاضراب بعد تآكل رواتبهم

في ٢٢ الجاري أي بعد ٥ أيام تماماً يكون انقضى ٨ أشهر على تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة، وحتى الآن لا يبدو أن الحكومة الموعودة سترى النور قريباً، وأكثر من ذلك ولا مرة طوال الأشهر الثمانية المنصرمة بدت الحكومة المنتظرة قريبة المنال أو أن ولادتها ممكنة، المشكلة الأساسية التي تعترض التأليف واضحة، العلاقة المتدهورة بين رئيس الجمهورية وفريقه وبين رئيس الحكومة المكلف وفريقه، فهل مسموح أن يدفع شعب بأكمله وبلد بأسره ثمن علاقة سيئة بين مسؤولين؟ وهل معقول أن مسؤولين عن بلد يتصرفان بمنطق الكيدية السياسية والشخصية وبعيداً كل البعد عن منطق رجال الدولة؟

على أي حال لبنان تعود على دفع الأثمان الغالية مع هذين المسؤولين، فعندما عقدا التسوية الرئاسية السياسية حولاها إلى صفقة العصر اقتصادياً ومالياً، هكذا عشنا طوال ثلاث سنوات تقريباً، عصر صفقات ومحاصصات بين الفريقين ولم يكن هناك أي إشكال حقيقي بينهما لأن المصالح المادية مؤمنة ولأن خيرات البلد توزع على عينك يا شعب، أما اليوم فاختلف الوضع لأن ما بعد ١٧ تشرين الأول ليس كما قبله، فالصفقات صارت محصورة جداً، لأنه أصبح هناك من يسأل من ويحاسب، هكذا انفخت الدف وتفرق حلفاء الأمس وعشاق الاستفادة من ثروات البلد، وحل الخلاف المستحكم بينهم، واليوم يهدر المسؤولان الوقت كل على طريقته، فرئيس الجمهورية يدبج الرسائل وآخرها إلى الرئيس ماكرون، أما الحريري فيفضل ما أمكن أن يظل بعيداً عن لبنان حتى لا يوجع رأسه بهموم التأليف، فمبروك لنا المسؤولين عنا، إذ ندفع معهم الثمن مرتين، فعندما يتفقون يتمتعون بخيرات البلد وعندما يختلفون ينهار الوضع في البلد، وهل من يسأل بعد لماذا صرنا جميعاً على الأرض يا حكم؟