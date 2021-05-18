نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الثلاثاء ١٨ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

– بعد الفضيحة الدبلوماسية المدوية لوزير الصدفة… هل يكفي الاعتذار للأشقاء؟

– انتخابات نقابة المهندسين تحت سيف التأجيل، وهيمنة السلطة أصل العلّة

– منصة المركزي انطلقت ولم تنطلق، الدولار صيد ثمين في خزانة فارغة

فضيحة دبلوماسية من العيار الثقيل جداً فجرها وزير خارجية لبنان، اذ هل سمعتم مرة وزير خارجية يهاجم دولة صديقة أو شقيقة لأن صحافياً أو باحثاً استفزه؟ وهل شاهدتم مرة وزير خارجية يفقد أعصابه ويترك استديو البرنامج الذي يستضيفه لأنه فقد القدرة على مقارعة الحجة بالحجة وعلى اقناع الضيف الآخر؟ من لم يسمع ولم يشاهد بعد مثل هذين الأمرين عليه العودة إلى ما قام به وزير خارجية لبنان على قناة “الحرّة”، حقاً إنه مشهد مخجل ومعيب، شربل وهبة الذي لا يحفظ عدد كبير من اللبنانيين اسمه لأنه لم يحقق نجاحاً يذكر لا في عالم السياسة كوزير ولا في عالم الدبلوماسية كسفير ضرب أمس ضربة العمر، فصار مشهوراً ومعروفاً عند عدد كبير من اللبنانيين وأبناء الخليج العربي خصوصاً السعوديين منهم، السبب لأنه ثارت ثائرته عند ذكر ولي نعمته، الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، فبدأ يكيل الاتهامات للمملكة العربية السعودية من دون ان ينتبه إلى خطورة ما يقوله.

فيا حضرة الوزير، بوحي ممن ولماذا اتخذت موقفاً غير دبلوماسي لم يسبقك اليه أحد؟ وهل أنت وزير خارجية لبنان أووزير خارجية “حزب الله”، كيف بلحظات عدة ضربت عقوداً طويلة من العلاقات المميزة بين بلدين شقيقين؟ مع ذلك شكراً لك لأنك أظهرت كم أنت غير مؤهل لتكون وزير خارجية، وانك مجرد وزير بلاط يكتسب منصبه من وقوفه إلى جانب أولياء نعمته لا أكثر ولا أقل. فهل هذه النوعية تليق بوزارة الخارجية؟ وهل شربل وهبة يستحق أن يكون خليفة لاسماء كبيرة لامعة في عالم الدبلوماسية اللبنانية، مثل فيليب تقلا، وكميل شمعون، وشارل مالك، وفؤاد نفاع وفؤاد بطرس؟

حقاً كم هزلت المراكز والمناصب في لبنان وعليه مطلوب من الدولة اللبنانية أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً مما قام به وهبة وان تحمله على التوقف عن ممارسة أعماله في حكومة تصريف الأعمال، لأنه بات يشكل خطراً على المصالح اللبنانية في العالم، فمصلحة وهبة لا يمكن أن تتقدم على العلاقات التي تربط اللبنانيين بأبناء السعودية ومصلحة وهبة لا يمكن أن تحمى فيما مصالح اللبنانيين في المملكة يمكن أن تهدد نتيجة كلام عشوائي غير مدروس وغير دبلوماسي من رأس الدبلوماسية في لبنان، فهل يقدم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اتخاذ القرار المطلوب منهما، أم يستمر وزير الصدفة في منصبه مهما كان الثمن؟