نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأربعاء ١٩ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-اخبارات في وجه وهبة ولبنانيو الخليج يتنفسون الصعداء… “روحة بلا رجعة”

-ما هي حكاية حكومة الصدفة في عهد الظل التي حوّلت لبنان إلى جهنم؟

-مراكز المعاينة الميكانيكية مغلقة، المواطن في حال ضياع والسلامة العامة بخطر

ترك شربل وهبة وزارة الخارجية وتولت زينة عكر شؤون الدبلوماسية اللبنانية مكانه، ومع تنحي وهبة انطوت صفحة سوداء من تاريخ الدبلوماسية في لبنان، فالرجل الذي لم يمارس مهامه الا في اطار حكومة مستقيلة، بعد استقالة وزير الخارجية السابق نصيف حتي، سيذكره التاريخ على أنه من افشل وزراء الخارجية في تاريخ الجمهورية اللبنانية، يكفي ان يذكر انه الوزير الوحيد الذي اضطر إلى الاستقالة من حكومة مستقيلة، بعدما تبين انه غير مؤهل حتى لتصريف الاعمال، والانظار ستتركز بدءاً من الغد على الجلسة المنتظرة لمجلس النواب، والتي ستناقش رسالة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، وليس غريباً والحال هذه ان يتحول البرلمان الجمعة المقبل إلى برج بابل حقيقي، فتتضارب مواقف الكتل وتتعمق الاختلافات وتصطف كل كتلة نيابية بحسب مواقفها السياسية اما تأييداً لرئيس الجمهورية او دعماً لرئيس الحكومة المكلف، فالمعركة السياسية الاعلامية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، ستتحول معركة برلمانية بامتياز، وذلك لتحقيق احد أمرين اما إحراج الرئيس المكلف لاخراجه، أو دعم موقفه حتى لا يعتذر تحت ضغط النواب الذين سيرفعون الصوت عالياً ضده، ولأن اعتذار الحريري لم يعد وارداً حالياً نتيجة عوامل عدة فان الجلسة البرلمانية لن تحقق أمراً ملموساً بل ستزيد الشرخ بين القوى السياسية وسترفع من منسوب الروح الطائفية وستعمق الخلاف اكثر فأكثر بين فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الحكومة المكلف بحيث يقضى على آخر أمل بتشكيل قريب للحكومة.

فهل هذا ما يريده رئيس الجمهورية من رسالته؟ وهل من مهام بيّ الكل ان يحرج الكل ويخاصم الكل بدلاً من أن يسعى إلى جمع الكل تحت سقف المصلحة الوطنية؟ يبقى سؤال أخير هل سيحضر رئيس الحكومة المكلف الجلسة شخصياً كما أكدت بعض المعلومات أم سيواصل رحلته إلى الخارج فيشارك فيها عبر تطبيق “زووم” باعتبار أن هاتفه يبقى شغالاً مهما طال السفر كما يؤكد عارفوه ومناصروه؟

الجلسة لناظرها قريب فلننتظر لنرى!