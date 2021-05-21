نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الجمعة ٢١ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

– مسرحية النواب في الاونيسكو… الحريري غير مقبول وعون غير مسهِّل

– بعد يوم إستفزازي طويل… هل يحق للاجئين ممارسة حق الإنتخاب؟

– نواب أميركيون يتهمون حزب الله بتفتيت اقتصاد لبنان ويطالبون بلينكن بالتدخل

وقبل ان تسدل الستارة على مسرحية الديمقراطية السورية في لبنان، حتى بدأت مسرحية الديمقراطية اللبنانية، مسرح قصر الاونيسكو في بيروت هو الذي احتضن المسرحية الجديدة هذه المرة، ومرتكزها رسالة رئيس الجمهورية الى البرلمان، في المبدأ لا أحد يمكنه أن يكون ضد ما يطالب به رئيس الجمهورية، فاستمرار المراوحة الحكومية لم يعد مسموحاً، ولم يعد من الجائز على الاطلاق ان يبقى البلد بلا حكومة إلى ما شاء الله، كما لا يختلف اثنان على أن رئيس الحكومة المكلف لا يبذل الجهد المطلوب منه لاخراج الحكومة العتيدة من عنق الزجاجة، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية الكبرى على صعيد الفراغ الحكومي الذي نعيشه منذ ثمانية اشهر إلى اليوم، لكن هذه المعضلة المستعصية لا تحل من خلال رسالة توجه الى مجلس النواب وبتحويل البرلمان ساحة لصراع الديوك ولاطلاق المواقف المتضاربة المتناقضة بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

ان رئيس الحكومة المكلف في مأزق ولأنه كذلك فهو وضع البلد كله في مأزق، سعد الحريري اليوم مأزوم عربياً ودولياً ومعظم الدول لا ترى أي جدوى من المراهنة عليه، لذا تخلت عنه ولا تقدم له اي نوع من انواع الدعم والمساعدة، بعدما تأكد لها انه ليس رجل المرحلة في لبنان. اما محلياً فقد اصبح رهينة في يد الثنائي الشيعي، بعدما تحول هذه الثنائي الفريق السياسي الوحيد الذي يؤيده ويدعمه ويصر على ان لا يعتذر على عدم التشكيل، في المقابل، فريق رئيس الجمهورية وعلى رأسه النائب جبران باسيل لا يسهل مهمة الحريري بل يغرقه في الشروط والمطالب ما زاد عملية التأليف تعقيداً.

ففي ظل هذا الوضع اي نتيجة ترجى من مسرحية البرلمان في قصر الاونيسكو؟ لقد شبعنا تمثيليات ومسرحيات مضحكة مبكية ولذلك نريد نواباً يمثلون همومنا ووجعنا لا نواباً يمثلون علينا في الاونيسكو، فهل هذا كثير؟