نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الثلاثاء ٩ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-غضب الشارع يتواصل والسلطة ترد بتجاهل حقيقة الازمة

-اجتماع اهل السلطة بلا اطار دستوري فهل تطبيق القانون وجهة نظر؟

-في ظل الانهيار والافلاس هل يمكن الحديث عن زيادة الاجور؟

اثنين الغضب استمر الثلاثاء ولا يبدو انه سينتهي قريباً، الغضب يتواصل ويتصاعد خصوصاً ان السلطة تستعمل كل الطرق غير القانونية والاساليب الملتوية في سبيل القضاء على الثورة وتخويف الثوار.

اخر بدع السلطة الاجتماع الذي انعقد امس في بعبدا، رئيس الجمهورية دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال وعدد من الوزراء ومسؤولين امنيين وقضائيين واقتصاديين الى اجتماع غير مسبوق، بل اجتماع غريب عجيب غير محدد الهوية ولا اطاراً قانونياً له، فلا هو مجلس وزراء ولا هو مجلس اعلى للدفاع ولا حتى هو مجلس امن مركزي، ومع ذلك انتهى اللقاء ببيان رسمي تلاه مستشار رئيس الجمهورية، وصدرت قرارات توحي ان المجتمعين قرروا منع تسكير الطرقات ما يؤدي الى توجيه ضربة قاسية للثورة والثوار، لكن الضربة المذكورة ارتدت على اصحابها وتحديداً على رئيسي الجمهورية والحكومة، اذ كيف لهيئة لا صفة رسمية وقانونية لها ان تتخذ قرارات رسمية؟ وكيف يقبل المؤتمنان الأولان على تطبيق الدستور والقوانين في لبنان وهما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان يشاركا مشاركة فعالة في انتهاك الدستور وضرب القانون.

الى هذا الحد تحولت مؤسساتنا مزرعة وقوانينا وجهة نظر ودستورنا حبراً على ورق؟ نعرف من زمان ان المسؤولين عندنا غير مسؤولين عن النفوس لكن ما اكتشفناه بين امس واليوم انهم غير مسؤولين عن النصوص ايضاً، فهل بلا مسؤولية تامة تبنى الاوطان؟ وهل تقوم الدولة برجالات تنطبق عليهم مقولة حاميها حراميها؟