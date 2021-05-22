نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم السبت ٢٢ أيار ٢٠٢١

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” تيتي تيتي متل ما رحتي متل ما جيتي” انه المثل اللبناني الأكثر تعبيراً عن جلستي قصر الاونيسكو بين الأمس واليوم، في الجلسة الأولى تليت رسالة رئيس الجمهورية، وفيها انتقاد قاس لسعد الحريري لادائه كرئيس حكومة مكلف، وقد بلغ الانتقاد الرئاسي حد اتهام الحريري بعدم الرغبة او حتى بعدم القدرة على تشكيل الحكومة، اليوم رد الحريري الكرة الى رئيس الجمهورية، واستفاد من منبر مجلس النواب ليتهم عون بالتعطيل و بالرغبة في تعديل الدستور او تغييره، او حتى الاصرار على مخالفة أحكامه، ومع ان الاتهامات المتبادلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف خطرة لكن ما قاله الحريري في حق عون هو الأخطر بامتياز.

فرئيس الجمهورية هو المؤتمن على تطبيق الدستور ويقسم على ذلك في جلسة القسم التي تلي مباشرة جلسة انتخابه، وبالتالي فان اتهامه بمخالفة الدستور أمر لا يجوز أن يمر عليه مجلس النواب مرور الكرام، بل عليه أن ينظر فيه بالعمق، فكيف استهتر مجلس النواب بهذا الاتهام؟ وكيف ارتضى لنفسه ان يلعب دور الشاهد الزور في ما حصل؟ لكن تقصير المجلس لا يتوقف هنا، بل يتعدى ذلك إلى مواقفه ككل، فبعد الرسالة الرئاسية وجواب رئيس الحكومة المكلف وما بينهما من مداخلات لكتل نيابية، كنا ننتظر من مجلس النواب ان يكون له قرار واضح وحاسم فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، لكنه للأسف اكتفى في ما سماه الرئيس بري بالموقف، وهو في الحقيقة لا موقف فيه لانه كرر عبارات وشعارات سئم منها اللبنانيون ولا تقدم جديداً على صعيد الحياة السياسية.

هكذا بعد سقوط السلطة التنفيذية وتعطيلها سقطت السلطة التشريعية اليوم وتبين للجميع انها كسواها من السلطات اللبنانية عاجزة وفاشلة، فهنيئاً للمنظومة باستكمال مظاهر الفشل والعجز عبر تمثيليات مسرح قصر الاونيسكو، وأيها اللبنانيون استعدوا لصيف حامٍ.