نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأحد ٢٣ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-من ربح ومن خسر في النزال القديم الجديد الذي كان مسرحه الأونيسكو، وهل يعتذر الحريري؟

-لا حلحلة في أزمة فقدان الأدوية، صيدليات تقفل أبوابها وأدوية مزورة تضخ في الأسواق

-الحجر المنزلي يرخي بثقله على الأطفال ويلحق بهم أضراراً جسدية ونفسية

في بلد العجائب والغرائب لا شيء مستحيلاً، فكل شيء مباح وكل أمر مستباح، هل تصدقون مثلاً أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وبعد مطالعته المسهبة والهجومية في مجلس النواب سافر من جديد؟ هل تصدقون أن الحريري وبعدما حمّل رئيس الجمهورية مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة لم يستطع أن يمكث في بيروت ليلة واحدة؟ فكيف تريد يا دولة الرئيس المكلف أن نصدقك وهل تعتقد حقاً أنه يمكنك تجاوز العقد السياسية المستعصية والمتشابكة بالبقاء في الخارج؟ أم أنك تصدق ما قاله أحد أتباعك من أن هاتفك في جيبك وأنه شغّال دائماً؟ فمتى كانت شؤون الدولة ومشاكلها شبه المستحيلة تحل عبر الاتصالات الهاتفية والواتساب؟ هذا الكلام لا يعني انك المسؤول الوحيد عن التعطيل، فمسؤولية رئيس الجمهورية لا تقل عنك، ومن الواضح انه لا يلعب الدور المطلوب منه في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من تاريخ لبنان، لكنه على الأقل موجود في لبنان ويستطيع أن يوحي للمعنيين انه يتابع الاتصالات اللازمة في حين أننا نعرف أنه متشبث بموقفه وأنه لا يريد للحكومة أن تولد إلا وفق مصالحه الآنية ووفق مصالح الصهر المستقبلية.

وفي النتيجة اللبنانيون عالقون، والوضع الحكومي سيبقى “لا معلق ولا مطلق” إلى ما شاء الله “فيا حرام” على بلد تحكمه منظومة لا تهتم الا بنفسها وبمصالحها ولا تستمع إلى أنين الناس ووجعهم وألمهم، ويا حرام على وطن كان مقبرة للغزاة فأصبح مقبرة لمواطنيه.

وهل من يسأل بعد لماذا اعتبر المطران الياس عودة في عظته اليوم أننا نعيش في شبه عصفورية؟ً