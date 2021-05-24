نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الاثنين ٢٤ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-نظام الأسد يتصل بحزب الله: التأخير في تشكيل حكومة لبنانية يشكل ضرراً على سوريا

-وزني وقع البطاقة التمويلية… سيناريو لحس المبرد يتكرر

-بين زكريت ومنزل القاضية غادة عون أين كومبيوترات شركة مكتف؟

كما في السياسة والاقتصاد كذلك في الأمن. في السياسة أولاً الوضع على حاله، الأمل بتشكيل حكومة تضاءل إلى أقصى حد وكل المؤشرات تنبئ أن الولادة المنتظرة عسيرة ان لم تكن مستحيلة. اجواء عين التينة كانت واضحة اليوم، لا حكومة في المدى المنظور، والرئيس نبيه بري أطفأ محركاته التسووية بعدما اكتشف ان الوضع بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف “فالج لا تعالج”.

أجواء بكركي ليست أفضل حالاً، فما يقوله البطريرك الراعي في مجالسه الخاصة يوحي أنه فقد الأمل بطبقة سياسية لا تبالي إلا بمصالحها وحصصها ولو على حساب بقاء الوطن، في الاقتصاد انتظار وترقب من دون وجود اي خطة عملية لمواجهة الواقع الاسود، بالعكس حسان دياب يحاول ما أمكن ابعاد كأس رفع الدعم المر عن نفسه وعن حكومته، فيما يؤكد مطلعون عن أسباب مماطلة الحريري في تشكيل حكومة عدم رغبته وقدرته على التوقيع على قرار رفع الدعم عن السلع الاساسية، ولأن سياسة الترقيع هي المتبعة فإن المنحى الانحداري مستمر اقتصادياً ومالياً واجتماعياً.

في الأمن الأمر أدق وأخطر وتداعياته سلبية أكثر، فالاعتداء الذي حصل في طرابلس على “بيت الكتائب” أشار إلى وجود مخطط لاعادة عقارب الساعة إلى الوراء ومحاولة العودة بالناس والبلد إلى زمن الحروب الطائفية والمذهبية، كما أن ما حصل في شارع الحمراء في احتفال الحزب السوري القومي الاجتماعي طرح ويطرح أكثر من سؤال، فلماذا يحق لحزب معين أن يقطع أبرز شارع في بيروت؟ وهل انتفت الساحات والملاعب في لبنان حتى تلجأ بعض الأحزاب إلى الشوارع والطرقات؟ ثم كيف يحق للحزب السوري القومي الاجتماعي ان ينظم عرضاً شبه عسكري في وضح النهار وتحت أعين الأجهزة الأمنية؟ وهل عدنا بشكل أو بآخر إلى زمن الميليشيات والأهم من المسؤول عن الشتائم التي استهدفت رئيساً للجمهورية هو الرئيس الشهيد بشير الجميل، وعن التهديدات التي استهدفت رئيساً لحزب هو الدكتور سمير جعجع، لقد ردد اعضاء كثيرون في الحزب القومي شعار “طار راسك يا بشير وجاي دورك يا سمير”، ألا يدل هذا الشعار على أن الحرب في بعض العقول والنفوس لم تنته وأن أحزاب الممانعة تؤمن كحليفها الأبرز “حزب الله” برهبة السلاح وقوته؟

الأمن في لبنان مهدد، والدولة على المحك، فهل يفعل المسؤولون شيئاً قبل انفجار البركان؟