نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الثلاثاء 25 أيار 2021

في نشرة أخبار اليوم:

-طبخة حكومية جديدة في بكركي برعاية بري في خضم تصعيد المواقف بين عون والحريري

-عائلة الصحافية مريم سيف الدين تتعرض لاعتداءات ممهنجة بسبب آرائها المناهضة لدويلة “حزب الله”

-الفساد يكلل سجل وزارة الطاقة والمثال الحي استمرار الهدر في الأموال المرصودة لتنظيف الليطاني

٢٥ أيار ٢٠٠٠ و ٢٥ أيار ٢٠٢١ احدى وعشرون سنة انقضت على التحرير من العدو الاسرائيلي فهل تحرر لبنان؟ في العام ٢٠٠٠ انسحبت القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان، ففتحت صفة جديدة وتظهّر معطى استراتيجي جديد، ما هيأ للانسحاب السوري بعد ٥ اعوام، وتحديداً في نيسان ٢٠٠٥، هكذا تحرر لبنان في نصف عقد من احتلالين، الاول لدولة عدوة والثاني لدولة يفترض أن تكون شقيقة، اليوم وبعد عقدين على التحرير الأول وعقد ونصف العقد على التحرير الثاني ثمة شعور ان لبنان لم يتحرر بعد، مصدر الشعور مبرر، اذ هل يمكن الحديث عن تحرير فيما الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني بهذا السوء؟ وهل يمكن الحديث عن تحرير فيما القيود التي تكبل المواطن والوطن أقوى من قيود أي محتل ومن سلاسل أي مستعمر؟

ولوضع الامور في نصابها الصحيح، فإن المسؤولية هنا ليست كلها على الدولة وعلى المواطن، المسؤولية الكبرى على معادلة جيو استراتيجية وضعت لبنان على تقاطعات نفوذ في المنطقة، فالسبب الحقيقي لكل ما نعانيه سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً هو وجود دولة اقوى من الدولة وميليشيا أقوى من الأجهزة الأمنية الشرعية ومنظومة لا شرعية متكاملة أقوى من المنظومة الشرعية غير المتكاملة، وفي كل ما يحصل فتش عن ايران وعن نظام الملالي، وعن الأحلام التوسعية للامبراطورية الفارسية تحت شعار تصدير الثورة الاسلامية، طبعاً هذا لا يعفي رجالات لبنان من المسؤولية وخصوصاً قادة ثورة الرابع عشر من آذار اللذين اما تعبوا او استسلموا او فضلوا مصالحهم الانية على متابعة النضال في سبيل تحرير لبنان من اي وصاية او احتلال.

لكن المعركة مستمرة، فالتحرير ليس عمل يوم او نضال سنة، بل هو عمل كل يوم ونضال كل ساعة، ورغم كل التعب والاحباط أحياناً فإن الأمل بالغد يبقى أقوى، فمن كان أقوى من النفوذ الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي ووضع اليد السورية، هل يستسلم اليوم أمام الأحلام الإيرانية المستحيلة؟