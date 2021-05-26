نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأربعاء ٢٦ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-وأخيراً تحرّك الاتحاد العمالي العام فهل تنطلق شرارة الاضطرابات العامة؟

-هل نضجت ظروف ولادة الحكومة أم أن التفاؤل مجرد طبخة بحص

-بدءاً من حزيران بطاقات السفر بـ”الفرش” دولار وخسائر الوكالات هائلة

في الظاهر الكلمات المنمقة والتعابير المتفائلة توحي أن طبخة الحكومة قد نضجت، وان الرئيس نبيه بري سيوفق في مسعاه التوفيقي الهادف إلى انجاز عملية التشكيل، لكن في العمق الأمور حتى الآن على حالها ولم تتغير، فالعقدتان اللتان عرقلتا في الشكل عملية التأليف لم تحلا بعد، وهما المتعلقتان بالثلث المعطل ووزارة الداخلية، فمع أن الرئيس عون ينكر أنه يريد الثلث المعطل لنفسه فإن الواقع سيفرض نفسه في نهاية المطاف، ففي ظل تمنع “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” عن المشاركة في الحكومة، فإن الرئيس عون سيسمي على الأقل ثمانية وزراء هذا بعد احتساب اثنين للمردة ووزير للقومي ووزير للطاشناق وعلى اعتبار أن الحكومة تتشكل من ٢٤ وزيراً كما اصبح متعارف عليه، أما بالنسبة إلى الداخلية فعقدتها لا تزال قائمة، اذ أن الرئيس عون يتمسك بتنازل الحريري عنها في بداية المشاورات بينهما، فيما الحريري يعتبر أن عون لا يمكنه أن يسمي وزير الداخلية إذا لم يتخل فريقه السياسي عن العدل بشكل أو بآخر.

التفاصيل هذه تثبت أن كل الكلام عن التوصل إلى خرق جدي للمأزق الحكومي هو كلام لا يستند إلى واقع حتى الآن، أكثر من ذلك، العقبة الرئيسية التي منعت وتمنع الحريري من التشكيل والمتمثلة بعدم توافر غطاء عربي وخليجي له لا تزال قائمة، فهل في امكان الحريري أن يشكل حكومة تحقق المطلوب منها في هذه الظروف الصعبة الاستثنائية إذا لم يتوافر له الدعم العربي والخليجي المطلوب؟ وفي حال عدم توفر هذا الدعم ماذا سيبقى من حكومة المهمة، لكل هذه الاسباب فان الحكومة المنتظرة في أسبوعين قد لا تبصر النور إلا اذا توافر دعم خارجي قوي، والا اذا اصبحت الحكومة أولوية عند أصحاب الحل والربط اقليمياً ودولياً، فهل نضجت الظروف الموضوعية محلياً وخارجياً لولادة الحكومة أم أن كل ما نشهده ونعيشه مجرد طبخة بحص؟