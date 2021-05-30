نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأحد ٣٠ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-بري يشغّل محركات الفرصة الأخيرة… والحريري يبدو عاجزاً عن التشكيل

-مع تراجع مخيف في القدرة الشرائية… الثورة تلوح مجدداً في الأفق

-اشارات السير في لبنان كزواريب سياساته… الشاطر بشطارته

هل حقاً يريد سعد الحريري تشكيل حكومة أم أنه يعتمد سياسة كسب الوقت علّ الأوضاع تتغير؟ من يراقب الأداء السياسي للرجل يستنتج أنه واقع بين شاقوفين، فهو من جهة راغب في أن يعود إلى السراي لألف سبب وسبب، لكنه في الحقيقة عاجز عن ذلك، أسباب العجز كثيرة وتبدأ بالعلاقة السيئة التي تربطه برئيس الجمهورية، الحريري يعرف أن التعاطي مع ميشال عون ليس سهلاً متى كان هناك اتفاق معه، فكيف اذا كان عون يعتبر أن الحريري كلّف بتشكيل الحكومة رغماً عن ارادته، ثم هناك العلاقة السيئة القائمة بين الحريري وحليفي الأمس وليد جنبلاط وسمير جعجع، وهي علاقة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، نتيجة تراكمات كثيرة، ما يعني أنه في حال دخول الحريري السراي فانه سيصبح رهينة الثنائي الشيعي لا أكثر ولا أقل.

هذا في الداخل، أما في الخارج، فالوضع ليس أفضل حالاً، الحريري لن يستطع خرق الرفض السعودي الواضح لدعمه وتأييده، حتى فرنسا لم تستطع تليين الموقف السعودي، والأسوأ أن أداء الحريري السلبي ورفضه التجاوب مع الطروحات الفرنسية فيما خص عملية التشكيل اديا إلى تدهور علاقته بباريس، فبعدما كانت حاضنته والداعمة له صارت تنتقده وتعتبره أنه مسؤول عن تفشيل تشكيل الحكومة، وأنه ليس أفضل من جبران باسيل، وثمة سبب اضافي يمنع الحريري من العمل جدياً لتشكيل الحكومة، وهو يتعلق بالاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية الداهمة، والتي تدق الأبواب، والتي تفترض اتخاذ قرارات جريئة وغير شعبية من قبل الحكومة الجديدة، فهل الحريري في هذا الوارد وخصوصاً أننا على قاب سنة أو أدنى من الانتخابات النيابية؟

بعد ايراد هذه الأسباب هل من يسأل لماذا يسافر الحريري سفرات طويلة إلى الخارج؟ وهل من يسأل أيضاً لماذا حين يعود لا يبذل جهداً واضحاً لتشكيل حكومة؟ باختصار الحريري يريد ولا يستطيع، فهل يستحق المسؤولية رجل بين رغبته وقدرته فرق شاسع؟