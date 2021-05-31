نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الاثنين ٣١ أيار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

– المجتمع الدولي مع حكومة انتخابات ويمهل المعرقلين خمسة عشر يوماً

– البطاقة التمويلية في صمت القبور… ولا حياة لمن تنادي

– المغتربون وتحويلاتهم يبشران بصيف واعد في لبنان

فرنسا تشدد في حال تشكيل حكومة انتخابات على وجوب ان يكون أعضاء الحكومة من غير المرشحين للانتخابات المقبلة، هذه المعلومة المستقاة من مصادر رسمية في باريس تؤكد أن الواقع الحكومي لم يعد محدداً بهدف واحد يتمثل بتشكيل حكومة مهمة، وان المجتمع الدولي بدأ يفكر ببدائل أولها وأبرزها حكومة انتخابات.

يتزامن الطرح الفرنسي الجديد مع معلومات متقاطعة من عدد من عواصم القرار تفيد ان الدول المؤثرة في الوضع اللبناني تعطي القوى السياسية اللبنانية مهلة ١٥ يوماً لانجاز عملية التأليف، ففي حال انقضت المهلة ولم تشكل الحكومة المنتظرة ستبدأ الدول بفرض عقوبات على المعرقلين، فهل تنجح مبادرة بري في اخراج الوضع الحكومي من المأزق المتواصل والمتفاقم منذ ٧ أشهر أم ان التعقيدات المحلية والتشابكات الاقليمية والدولية لا تزال تمنع حتى الآن تشكيل حكومة مهمة؟ وفي هذه الحال هل يكون تشكيل حكومة انتخابات هو الحل؟ باعتبار ان الانتخابات النيابية المنتظرة يمكن ان تحصل بدءاً من مطلع آذار المقبل.

في هذا الوقت الازمات المعيشية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، يكفي ان نشير إلى طوابير السيارات المتوقفة أمام محطات المحروقات ما يذكر بأيام الحرب السوداء، فهل كتب على اللبناني أن يعيش مظاهر الذل أكثر من مرة في حياته؟ وأن يعاني في السلم كما في الحرب؟ وهل كتب عليه أيضاً أن يتنقل من أزمة إلى أخرى بحيث تتحول حياته إلى سلسلة أزمات لا تنتهي؟ الجواب عن السؤالين عند المنظومة الحاكمة التي تضحي بكل شيء ولا تهتم بشيء قدر اهتمامها بمصالحها ومحاصصاتها وصفقاتها والدليل أنه بين انتظار حكومة مهمة أو ترقب حكومة انتخابات ضاعت حقوق اللبنانيين وسرقت مدخراتهم وانهار مستوى حياتهم، وعلى ما يبدو فإن الآتي أعظم فـ “الله يسترنا” من هكذا مسؤولين غير مسؤولين.