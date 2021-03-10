نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأربعاء ١٠ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-رسالة سياسية جديدة عبر الدراجات النارية وهذه المرة وجهتها القصر الجمهوري

-البنزين على خط الانفجار، تهريب واحتكار مستمران والازمة تنذر بالأسوأ

-من يحمي الصحافيين والناشطين من ورثة النظام السوري في الاقبية الامنية اللبنانية؟

فتحت الطرقات، لكن كيف فتحت ولماذا؟ والاهم ماذا بعد؟ مبدئياً ما حصل مخالف للمنطق. ففي الاساس كان القصد اعادة احياء الثورة من خلال اثنين الغضب، لكن حالة الرفض التي يعيشها الناس تجاه السلطة شجعت الثوار وحمستهم على تخصيص الثلاثاء للغضب ايضاً وربما الاربعاء وكل ايام الاسبوع، لكن فجأة تغير المشهد وصحونا الاربعاء على قرار متخذ بفتح كل الطرقات وبانهاء حالات العصيان في الشارع، فهل يعني هذا ان الانتفاضة فشلت؟ لا شك ان تجاوب الناس كان اقل من المتوقع، فلو ان التجاوب اقوى لكانت ايام الغضب تواصلت واستمرت، لكن ثمة بعد اخر لما حصل، اذ ان المنظومة زرعت مندسين بين المنتفضين والثوار وقام المندسون بتجاوزات على الارض، اثرت سلباً على الصورة الزاهية للانتفاضة، ما ادى الى اتخاذ قرار بالاستجابة لطلب الجيش والانسحاب من الشارع موقتاً، وكلمة موقتاً مهمة واساسية فاهل المنظومة لا يمكنهم ان يعتقدوا انهم حققوا انتصارا فيما حصل، فاثنين الغضب كان ناجحاً وبين بوضوح ان الناس قرفت من ممارسات السياسيين ومن خزعبلاتهم ومن اكاذيبهم التي لا نهاية لها، واثنين الغضب اثبت كذلك ان روح الثورة باقية وان ما بدأ في ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ لم ينته ولا يمكن ان ينتهي.

لبنان شاء حكامه الفاسدون ام ابوا مقبل على تغيير جذري في رجالاته وطريقة حكمه، زعماء الحرب لا يصلحون لبناء لبنان السلام، واهل المنظومة لا يصلحون لبناء الدولة الشفافة.

اثنين الغضب انتهى، لكن الغضب الساطع ات وهو سيجرف في طريقه كل اصوات النشاذ وكل رموز الفساد ورجال الصفقات.