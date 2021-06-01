نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الثلاثاء ١ حزيران ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-ثلاثية تعطل تشكيل الحكومة واهتراء الدولة يقوي دويلة “حزب الله”

-التهريب يتراجع والسوق السوداء تحرم السائقين من البنزين

-أيها اللبنانيون ودعوا الرفاهية أسواق المواد الفاخرة والسيارات تهوي بلا قعر

وفي اليوم الثاني على عودة سعد الحريري إلى لبنان تأكد المؤكد، الأطراف السياسية الثلاثة المعنية مباشرة بتشكيل الحكومة لا تريد لها أن تتشكل مهما ادعت العكس. فريق بعبدا المؤلف من رئيس الجمهوية ورئيس التيار الوطني الحر لا يريدان حكومة إلا على قياسهما وعلى قياس الطموح في استمرار العهد من خلال ترئيس باسيل، فاذا لم تحقق الحكومة المنتظرة طموح الصهر، أي إذا لم تشكل رافعة لوصوله إلى بعبدا فلا مانع عند الرئيس وعند التيار من الاستمرار في التعطيل، أيضاً فريق رئيس الحكومة لا يريد حكومة، فالعودة إلى السراي في هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة تعني حكماً سلسلة من القرارات الموجهة والصعبة وبالتالي غير الشعبية، فهل الحريري غير المغطى لا اقليمياً ولا دولياً قادر على تحمل المزيد من الخسارة الشعبية عبر اتخاذ قرارات قاسية قبل الانتخابات النيابية؟

يبقى الفريق الثالث وهو “حزب الله”، هذا الفريق غير مستعجل أبداً للتشكيل، وان كان يوحي عكس ذلك، مالية الحزب شبه مستقلة عن مالية الدولة، دورته الاقتصادية لا تتأثر اطلاقاً بالدورة الاقتصادية للشعب اللبناني، المال الحلال وغير الحلال يأتيه “فرش ماني” عبر المطار، من دون أن يدخل في نظام المصارف اللبنانية، قوته العسكرية والأمنية في جهوزية وهو يتحرك براحة كلية على كل الأراضي اللبنانية، فاستمرار اهتراء الدولة ومؤسساتها يفيده إذ كلما ضعفت الدولة قويت الدويلة، وكلما تراجعت الشرعية تقدمت القوى غير الشرعية.

في هذا الوقت اطلق البنك الدولي انذاراً جديداً معتبراً أن لبنان يتجه نحو الأسوأ وانه من المرجح ان تصنف ازمته ضمن اسوأ ثلاث ازمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اليوم، وكيف لا نعيش أسوأ أزمة في ظل مسؤولين هم من أسوأ وأفشل وأفسد المسؤولين على الاطلاق؟