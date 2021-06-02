نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الأربعاء ٢ حزيران ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-الانفراج معدوم في الأفق الحكومي… مبادرة بري تلفظ أنفاسها والعناد والنكد السياسي متواصلان

-السعودية في مرمى مافيات الكبتاغون مجدداً وفضيحة السكانر متواصلة على المعابر

-حكومة دياب تتفرج على الانهيار الدراماتيكي الشامل… فما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لكبح التدهور؟

في السياسة كما في الاقتصاد والمال فشل بفشل، سياسياً أولاً لا حكومة وكل الكلام الذي قيل وتردد في الأيام الفائتة عن حلحلة على صعيد التأليف سقط دفعة واحدة، العقد الظاهرة عادت وطغت على السطح وقبعة الرئيس نبيه بري التي تخرج الأرانب عادة لم تستطع هذه المرة أن تخرج ولو أرنباً واحداً، السبب الظاهر معروف، فرئيس الحكومة المكلف لن يتراجع ولن يرضى باعطاء الثلث المعطل لرئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل، في المقابل الفريق الرئاسي لن يرضى بأقل من الثلث المعطل. هذا في الظاهر اما في العمق فالأمور أكثر تعقيداً وتتداخل فيها العوامل الشخصية والطائفية والسياسية والحسابات الفردية والطموحات المستقبلية، اضافة طبعاً الى الظروف الاقليمية والدولية، وعليه سقط التشكيل في فخ التفشيل، والمراهنون على تأليف الحكومة سقط رهانهم لأن الظروف المحلية والاقليمية لم تنضج بعد، وهي لن تنضج في المدى المنظور على الأقل.

في المقابل القرار الاعدادي الذي اصدره مجلس شورى الدولة والقاضي بتجميد العمل بمنصة الـ٣٩٠٠ ليرة للدولار اثار الفوضى والبلبلة عند المواطنين والمودعين، فتجميد المنصة اذا نفذ سيعيد المودعين الى السعر الرسمي للدولار اي الى ١٥٠٠ ليرة، فهل هذا ما اراده المحامون اللذين تقدموا بطلب وقف تعميم حاكم مصرف لبنان ١٥١ والذي يحدد سعر الصرف للدولار على المنصة بـ٣٩٠٠ ليرة… طبعاً لا، لكن الفوضى انتشرت فزاد تعتير المواطنين وتعمق القهر والشعور بالظلم عند صغار المودعين. انه صراع بين العهد وحاكم مصرف لبنان، يدفع ثمنه كالعادة الناس في لقمة عيشهم وفي مستوى حياتهم وفي قدرتهم على تأمين الرغيف لاولادهم بكرامة.

فكيف يحق لهؤلاء المسؤولين أن يدّفعوا الناس دائماً ثمن مناكفاتهم وخلافاتهم إن في السياسة او في الاقتصاد؟ وهل اصبح الشعب في لبنان مجرد مكسر عصا للمسؤولين الكذبة ولاشباه الزعماء؟