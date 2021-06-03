نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الخميس ٣ حزيران ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-استقلال القضاء يترنّح والسلطة تمتص غضب الشارع برشوة ٣٩٠٠ ليرة للدولار

-الأزمات تتراكم، البنزين على خط غينيس والمختبرات الطبية مهددة

-أجمل شواطئ لبنان فريسة التلوث بالمجاري

مجزرة قانونية قضائية جديدة ارتكبتها السلطات اللبنانية وذلك بكل راحة ضمير ومن دون أن يرف لها جفن. في المنطلق والأساس السلطة القضائية مستقلة تماماً عن السلطات الاخرى ولا تدخل قراراتها وأحكامها في اطار البازرات السياسية المفتوحة ٢٤ ساعة على ٢٤، في لبنان الأمر بالمقلوب اذ ما إن صدر القرار القضائي القاضي بوقف التعميم الرقم ١٥١ والصادر عن مصرف لبنان والمتعلق باحتساب الدولار على اساس ٣٩٠٠ ليرة حتى قامت الدنيا ولم تقعد، صار القرار القضائي مادة للأخذ والرد على كل المستويات اعلامياً وسياسياً وشعبياً، اختلطت الأمور ببعضها بعضاً وترنحت استقلالية القضاء وصارت قرارات مجلس شورى الدولة وأحكامه عرضة للتدخلات والمقاربات والاتصالات والمحادثات واختتمت المجزرة بما حصل في القصر الجمهوري حيث اجتمعت الجهة المدعى عليها أي مصرف لبنان ممثلاً بحاكمه مع مجلس شورى الدولة ممثلاً برئيسه، وذلك برعاية رئيس الجمهورية، الهدف التوصل إلى مخرج مشرّف لقرار قضائي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمعظم المواطنين، فهل مثل هذا التداخل مقبول ومسموح به؟ الم يشعر رئيس مجلس شورى الدولة بالانزعاج لانه اضطر إلى التنازل عن قرار اتخذه معتبراً كأنه لم يكن، والأهم أين أصبحت استقلالية القضاء التي يكثر الحديث عنها هذه الأيام؟ هل دفنت دفناً نهائياً في قصر بعبدا؟

سياسياً الوضع ليس أفضل حالاً، صحيح أن عاصفة البيانات والبيانات المضادة انحصرت جزئياً لكن مفاعيلها بقيت وكذلك أضرارها، فمبادرة الرئيس نبيه بري سقطت والمبادرة الفرنسية ليست أفضل حالاً ومع سقوط المبادرتين برز الطرح البطريركي والمتمثل بتشكيل حكومة أقطاب لادارة الأزمة، فهل الطرح المذكور واقعي وقابل للتنفيذ أم أن مصير طرح الراعي لن يختلف عن مصير مبادرتي بري وماكرون؟