نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم السبت ٥ حزيران ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-الحريري وباسيل وجهان لتعطيل واحد، وفرنسا تلوّح بخيارات أخرى

-فساد التيار العوني يطل برأسه مجدداً من السدود المتشققة

-مهرجان للسينما على درج الجميزة يعيد النبض لمدينة بيروت

هل يبدأ سعد الحريري مرحلة تهيئة الشارع والرأي العام للاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة؟ وهل بدأ يتقبل فكرة أنه لن يتمكن من دخول السراي دخول الظافرين؟ من يتابع تدرج مواقف مسؤولي “تيار المستقبل” يتأكد له الأمر بعدما كانوا ينفون بقوة نية الحريري الاعتذار صاروا يعتبرون أنه من الخيارات الموضوعة على الطاولة، وأنه لم يعد مستبعداً بالمطلق، فما المعطيات التي أدت إلى هذا التغيير في الموقف؟ لا شك في أن الحريري يعيش اليوم أصعب أيامه السياسية، حتى عندما كان في المنفى بعد خروجه من السلطة في العام ٢٠١١ كان وضعه الشعبي والسياسي أفضل بكثير، انذاك اخرج عنوة من الحكم، ما جعله في نظر الكثيرين وخصوصاً عند جمهور السياديين بمثابة ضحية لمواقفه السياسية المبدئية، أما اليوم الأمر مختلف، ذاك أن الرأي العام أدرك أن ما يحرك الحريري ليس المبادئ الوطنية والتطلعات المبدئية بل لعبة السلطة لا أكثر ولا أقل، كما أن الأوساط السياسية اللبنانية والمحافل العربية والدولية بدأت تدرك أن الحريري شريك أساسي في التعطيل وأنه الوجه الآخر لجبران باسيل.

فكلاهما مسؤول عما وصل إليه البلد، ولكليهما حسابات ومصالح شخصية هي التي حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة المنتظرة منذ حوالي ١٠ أشهر، حتى البطريرك الراعي الذي كان اقرب إلى الحريري منه إلى باسيل انتقده هذا الأسبوع وعلى منبر قصر بعبدا، أما فرنسا فينقل عن وزير خارجيتها جان ايف لودريان أنه قال في مجلس خاص ضمه بلبنانيين أنه قد يكون حان الوقت لالغاء حصرية سعد الحريري في رئاسة الحكومة والانفتاح على خيارات أخرى.

إذاً الحصار على الحريري يشتد محلياً واقليمياً دولياً، والحلفاء المفترضون يتساقطون الواحد تلو الآخر، لذا قرار الاعتذار اتخذ، لكنه ينتظر اللحظة السياسية المناسبة لاعلانه، فالحريري لا يريد الخروج من لعبة التأليف بصورة المنكسر أمام باسيل، وهو يتحين الفرصة وينتظر أن يرتكب “التيار الوطني الحر” أو رئيس الجمهورية أي خطأ ليخرج منتصراً وليكسب في الشارع السني بعض ما خسره إلى الآن.

فهل قدرنا كلبنانيين أن ننتظر خطأ التيار الوطني، فيما كل من باسيل والحريري يرتكب خطيئة مميتة بحقنا وبحق الوطن؟