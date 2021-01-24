نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأحد 24 كانون الثاني 2021

عداد الازمات في لبنان اشبه بعداد كورونا لجهة ارتفاع العدد، كل يوم ازمة جديدة حتى في ايام العطلة، فهذه السلطة لا تولد معالجات بل ازمات، بات من شبه المؤكد ان هذه السلطة ليس بمقدورها الاقدام على اي مبادرة بسبب عجزها اولا وبسبب تبعيتها بشكل او باخر لحزب الله، والمفارقة في هذا المجال ان الحزب يرتب امور بيئته وانصاره في مناطق سيطرته وفي المقابل يعرقل أن تقدم السلطة على اي خطوة الى الامام. السلطة اليوم تقف عند منصة الفشل.

على مستوى الاقفال العام هناك خروقات من شأنها أن تقلل الجدوى من وراء هذا الاقفال، على مستوى مواجهة التحديات المعيشية والاقتصادية تقترب السلطة من ساعة الحقيقة وهي كيف ستكمل الدعم مع الشح الكبير في احتياط الدولار؟ السلطة لا تملك اي جواب بعد الفشل الذريع في الدعم الذي طاول السلة الغذائية تبين انها كانت تهرب فكان الدعم للتهريب وليس للاسر الفقيرة.

على مستوى اللقاحات لم يعرف بعد بالضبط كيف ستنظم السلطة هذه العملية علما ان اصواتا عدة بدأت ترتفع للمطالبة باشراك القطاع الخاص في هذه العملية خصوصا ان تجربة القطاع العام وتحديدا وزارة الصحة في أزمة كورونا لم يكن مشجعاً.

وسط كل هذه الازمات يبقى وضع تشكيل الحكومة في خبر كان، في ظل استمرار الكباش على ما هو عليه بين بعبدا والرئيس المكلف.

-أحد الاقفال كيف مرّ؟ ماذا عن المخالفات وماذا عن التدابير الجديدة للعائدين؟

-كيف ستتوزع مراكز التلقيح؟ ووفق اي معايير؟

-بهاء الحريري: السعودية قدمت الكثير للبنان وايران دعمت منظمة ارهابية تدعى حزب الله: