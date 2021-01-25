نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الاثنين 25 كانون الثاني 2021

في نشرة اخبار اليوم:

غداً يبدأ تسجيل الاسماء على منصة كورونا بهدف تنظيم عملية تلقي اللقاح وفق المعايير التي وضعتها اللجنة المعنية وفي انتظار البدء بهذه الخطوة يبقى ملف كورونا عالقا بين الاجراءات والاستثناءات. على مستوى الاجراءات اليوم تبدأ المرحلة الثانية من الاقفال العام والذي يمتد الى الثامن من شباط المقبل فهل سينفع هذا التمديد في تبطيء العداد؟ علما ان السوابق لم تكن تبشر بالخير بدليل بقاء العداد على درجة عالية من الارتفاع سواء في عدد الوفيات او في عدد الاصابات ومن دلائل الهلع من كورونا ان مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري اوصت بارتداء كمامتين في آن واحد كما اوصت بان الكمامة القماش لا تقي.

-منصة اللقاح هكذا ستعمل وهكذا سيتم التسجيل.

-اليوم بدء المرحلة الثانية من الاقفال وتحركات في اكثر من منطقة رفضا له.

-سلامة يصف الاتهامات بالاكاذيب ويقول الحقائق موثقة.