نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الخميس 28 كانون الثاني 2021

في نشرة أخبار اليوم:

-الجائع لا يتآمر، ابناء طرابلس يريدون رغيفاً ودواء لا سلاحاً.

-متى سيتلقى اللبنانيون اللقاح؟ اليوم بدأت الاجوبة تعطى.

-بهاء الحريري يقدم 400 جهاز أوكسيجين وخطوات لاحقة على الطريق.

انها صرخة طرابلس من القلب ومن الوجع، الطرابلسيون يريدون دواء ورغيفاً لا سلاحاً ونزولهم الى الشارع كان بداعي العوز ورفضاً للاقفال من دون تعويضات خصوصاً أن معظمهم من المياومين اي اذا لم يعملوا لا يقبضون يومياتهم، لكن مع التحرك العفوي هناك يد أو اياد دخلت على حراك طرابلس، لكن هذا الدخول يستدعي من القوى الامنية والاجهزة المعنية كشف هذه الايادي لاعلانها امام الرأي العام الذي تحاول السلطة ان تخفف من وقع ما يحصل في طرابلس من خلال الحديث عن ايد خبيثة ومؤامرات وكأن الجوع ليس كافياً لاندلاع شرارة الحراك كما حصل من أيام ولا يزال في طرابلس.

في المقابل طرأ تطور بارز في مسألة المواجهة بين حاكم مصرف لبنان والحكم ولو بشكل موارب وغير مباشر، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ بجرم الاهمال الوظيفي واساءة الامانة، كما ادعت على ميشال مكتف وهو صاحب شركة بارزة تستورد الدولار من الخارج وعلى الصراف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار اداري واحالتهم جميعا على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.

في المقابل مصادر قضائية اوضحت ان الادعاء على سلامة واخرين غير قانوني وان ملاحقته في الجرائم المدعى بها تعود فيها الصلاحية الى النيابة العامة المالية.

السؤال هنا اذا كان هذا الادعاء غير قانوني فكيف سيتم السير فيه؟