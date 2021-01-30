نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم السبت 30 كانون الثاني 2021

في نشرة أخبار اليوم:

-طرابلس كثافة اتهامات وقلة معطيات عن التحقيقات

-جيري ماهر أتحدى أي شخص أن يقدم دليلاً واحداً على تدخلنا بأحداث طرابلس

-مفاجأة أبيض 49 في المئة من العاملين في القطاع الصحي لم يقرروا أخذ اللقاح

كما بدأت انتهت هذا هو لسان الحال في طرابلس. بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من الاقفال ساد ابناء طرابلس حال من السخط نزلوا الى الشارع تعبيرا عن سخطهم، دخل مندسون على الخط وشوهوا تحرك ابناء المدينة، وهذا ما يجب ان تكشفه التحقيقات التي يفترض ان تكون شفافة وسريعة لا ان تلتحق ببطء تحقيقات المرفأ، ولن تطمئن قلوب الطرابلسيين الا بعد انجاز التحقيقات والكشف عن اسماء المتورطين ومن يقف وراءهم خصوصاً ان الناس شبعوا من القاء الاتهامات جزافا والصاقها بهذا الطرف او ذاك. واكثر من ذلك المطلوب ان تكون المعالجات اجتماعية معيشية لا ان تقتصر على الشق العسكري والامني.

وفيما البلد غارق بهمّ طرابلس وهموم كورونا يعيش اركان السلطة حال انكار للوضع الراهن، فيواصلون ترف الاشتباك الاعلامي والسياسي، غافلين عن ان البلاد تعيش اصعب معاناة بسبب الفشل والشلل على مستوى السلطة التنفيذية، الفاقع في هذا السجال هو التراشق بين التيارين الازرق والبرتقالي، التيار البرتقالي هاجم الرئيس المكلف فدعاه الى ان يقلع عن التلهي برمي الاخرين بما هو غارق فيه من مآزق وتشابكات سياسية محلية واقليمية وانتظارات دولية متلطيا في خبايا جبهات واهمة، التيار الازرق عاجل التيار البرتقالي بالرد فذكره وذكر من اللبنانيين بالجهة السياسية التي اقتحمت بكركي في يوم من الايام ووجهت اكبر اهانة لرمز المسيحيين في لبنان ليختم رده بالقول اننا في زمن العهد القوي جدا في التعطيل والعرقلة والتسلق فوق حقوق الطائفة للانقلاب على اتفاق الطائف.

في ظل هذا الواقع تتوسع الهوة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حتى ليبدو ان تشكيل الحكومة يكاد ان يصبح في خبر كان، وكما في لبنان كذلك في المنطقة يبدو ان الامور ليست على ما يرام فبعد كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في امس من ان اي محركات لمحادثات جديدة يجب ان تشمل السعودية بدا ان هذا الكلام لم يرح ايران فردت ان الاطراف في الملف النووي واضحة وغير قابلة للتغيير، هذا الموقف اعتبره مراقبون رفضا ايرانيا للطرح الفرنسي وتمسكا باستبعاد الرياض ما يزيد من تعقيدات الملف النووي الايراني.