نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأحد 31 كانون الثاني 2021

في نشرة أخبار اليوم:

-طرابلس هادئة اليوم والتحقيقات ما زالت في المربع الاول.

-البطريرك الماروني عن طرابلس: الفقر وراء المتظاهرين والجوع امامهم.

-هل يدخل اللقاح في لبنان بازار الزواريب السياسية والواسطة؟

طرابلس تنتظر التحقيق الذي لم ينجز بعد، والذي ما زال في مراحله الاولية سواء لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني او لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، هناك موقوفون لدى الجهازين والتحقيقات سرية، لكن ما رشح منها ان الموقوفين لم يدلوا باي افادة عن ارتباطاتهم ومن حركهم ومن مولهم هذا يعني ان لا وضوح في الارتباطات الى اليوم علما ان ما حرك طرابلس هو الجوع والعوز خصوصا بعد ما تم تمديد الاقفال فانفجر الوضع وانفجرت طرابلس.

هذا الواقع عبر عنه بدقة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي رفع النبرة فخاطب السياسيين قائلا “عوضا ان تحللوا ايها المسؤولون السياسيون من يقف وراء المتظاهرين لتبرير تقصيركم المزمن كان الاجدى ان تستبقوا الانفجار المتصاعد وتعالجوا اوضاع الاحياء الفقيرة في مدينة طرابلس وحالات الجوع العام في البلاد، فانتم انفسكم تشرعون الابواب امام المخربين ومستخدميهم، كفوا عن تجاهل الاسباب الحقيقية وهي اجتماعية ومالية ومهنية ومعيشية، الفقر وراء المتظاهرين والجوع امامهم واليأس يملأ قلوبهم”، باستثناء هذا الموقف المتقدم لسيد بكركي غابت المواقف السياسية فيما بدا واضحا ان السلطة التنفيذية مازالت غارقة في مناكفاتها ما يعني ان لا تأليف للحكومة في المدى المنظور.

أما التطور الوحيد فأمني ويتمثل بوصول اللبناني زيد الضيقة من الامارات وهو احد اللبنانيين الاحدى عشر الذين سيفرج عنهم بعد الوساطة التي قام بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.