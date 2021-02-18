نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الخميس 18 شباط 2021

في نشرة أخبار اليوم:

-اسعار اللحوم تحلق والسبب التقنين في تسليم المواشي للملاحم بانتظار اموال الدعم

-لبنان في عزلة عربية ودولية واللبنانيون الكادحون رهينة حزب واحد يتحكم براقبهم

-ولادة اول طفلة في فرنسا من مرحم مزروع والطبيب البطل صاحب الانجاز لبناني الاصل

الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني والناس يواصلون هبوطهم حتى اصبحوا على الارض يا حكم، المحروقات تلهب جيوب المواطنين بزيادة اسبوعية والكهرباء شبه مقطوعة عن معظم المناطق، حتى العاصمة بيروت التي كانت افضل من سواها على صعيد التقنين ها هي تشارك المناطق الاخرى معاناتها، ومتى في عز البرد وفي عز الحاجة الى الطاقة الكهربائية لتأمين التدفئة.

ادوية كثير مفقودة من الاسواق وكبرى المستشفيات تدق ناقوس الخطر وترفع الرايات البيضاء، فيما جائحة كورونا تستكمل ضرباتها الموجعة السوداء.

اللحوم يمكن ان تنقطع من الاسواق لان مصرف لبنان يلوح لتجار المواشي برفع الدعم عن مشترياتهم، كل هذا يهون امام الخبر الصاعقة، العصابة الحاكمة وجهت اليوم ضربة قوية الى القضاء عبر نجاحها في اقصاء القاضي فادي صوان عن التحقيق في جريمة المرفأ، انها صورة مصغرة عن حالتنا فهل اكتفيتم او نكمل؟ الافضل ان نتوقف، اذ ماذا تفيد الشكوى طالما لا ضمير لمن تشكو ولا حياة لمن تنادي وماذا يفيد النق طالما المسؤولين عندنا غائبون عن السمع والبصر وغائبون عن كل انواع المسؤولية. ان جميع المسؤولين اليوم مسؤولون عن تعتيرنا من اصغرهم الى اكبرهم وكلن يعني كلن، فبعضهم يتربع في القصر او السرايا او المقر وبعضهم يجول على عواصم القرار الاقليمية والدولية ولكن دق المي مي، فنحن كشعب لم نتقدم خطوة واحدة الى الامام بل نتراجع يوميا وبسرعة ولا من يبادر ويتحرك، والخلاصة مع مثل هكذا مسؤولين لا بد من ان نكون بهكذا وضع، فلنتحرك جميعا قبل فوات الاوان لان العصابة الحاكمة لم يعد عندها ما تخسره وهي وضعت كل ثقلها لضرب العدالة وقد نجحت في ذلك مؤقتا على الاقل.

ان الانتفاضة على الواقع القائم صارت اكثر من ضرورية ولنتذكر شطف الدرج يبدأ من فوق الى تحت فلا تضيعوا البوصلة ولا تخطئوا بالعنوان.